Herner Circus Schnick-Schnack spielt im Autokino Gysenberg

Herne. Der Herner Circus Schnick-Schnack nutzt das Autokino am Gysenberg, um seinen Auto-Zirkus zu präsentieren. Am Montag, 11. Mai, ist Premiere.

Corona-Not macht erfinderisch und hat auch die Gaukler des Circus Schnick-Schnack auf neue Ideen gebracht. Nachdem zahlreiche schon gebuchte Veranstaltungen im Ruhrgebiet abgesagt worden sind, hat der Herner Mitmachzirkus in Zusammenarbeit mit LMV Veranstaltungsservice ein neues Veranstaltungsformat kreiert: den Auto-Zirkus.

Abwechslungsreiches Artistik-Programm

Zu erleben sind die Artisten am Montag, 11. Mai, um 16.30 Uhr und um 19.30 Uhr auf der Bühne am Gysenberg. "Doppelhändig und leichtfüßig", so die Ankündigung, führt Moderator und Jongleur Daan Mackel durchs Programm mit seinen vielfältigen Nummern. Dabei ist das Duo Kaya & Christian mit Handstandakrobatik mit fließenden Tanzelementen. Kira & Anders aus Köln zeigen atemberaubende Tricks in Partnerakrobatik, am Chinesischen Mast und am Vertikaltuch.

Das Junalis Aerial Trio verbindet künstlerische Ausdruckskraft mit vielseitiger Artistik in der Luft. Bei Luana, einer Handstandkünstlerin, treffen sich Akrobatik und Tanz im Rock'n'Roll-Style. Weitere Artisten: das Einrad-Duo Nele & Luana und Feuer-Jongleur Jannis sowie Pia mit dynamischer Feuer-Rope-Dart-Artistik, außerdem Nina, die mit ihren Reifen tanzt.

>>> Die Tickets für die Shows des Circus Schnick-Schnack im LMV Auto-Kino, Am Revierpark 20, kosten 20 Euro pro Auto plus Vorverkaufsgebühr. Der Vorverkauf hat begonnen: https://www.lmv-menzel.de/zirkus/.