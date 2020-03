Herne In den Buchläden in Herne kann in den nächsten Wochen nicht gestöbert werden. Dafür bieten die Buchhandlungen einen Online-Service an.

Die Herner Buchläden sind nun auch geschlossen. Nachdem es am Mittwoch noch eine Unsicherheit gegeben hatte, weil die Buchhandlungen zunächst von den vom Land NRW angeordneten Schließungen ausgenommen gewesen waren, gilt laut Auskunft der Stadt Herne nun auch für diese Branche ein Öffnungsverbot.

Literaturhaus verschickt Bücher per Post

Die Herner Buchhandlungen traf das nicht unvorbereitet. So hatte Elisabeth Röttsches, Geschäftsführerin des Literaturhauses, bereits für den Schließungsfall vorgesorgt. Buchladen und Café schlossen am Mittwoch um 15 Uhr. Bücherfreunde können in den nächsten Wochen online bestellen über www.literaturhaus-buchhandlung.de, die Buchhändlerinnen verschicken die Bücher dann per Post - kostenfrei für die Kunden.

Über weitere "kreative Lösungen" wie eine Abholbox oder ähnliches werde noch nachgedacht, sagt Elisabeth Röttsches. Bestellungen würden auch telefonisch von 10 bis 13 Uhr unter 02323 147670 angenommen. Die Veranstaltungen des Literaturhauses in der Alten Druckerei sind auch bis auf weiteres abgesagt.

Im Büro geht die Arbeit allerdings weiter. Momentan sei die Buchhandlung dabei, Lieferungen zu stornieren und andere Arbeiten zu erledigen, so Röttsches. Die Buchhändlerinnen feierten teilweise Überstunden ab.

Mayersche gibt Lesetipps

Die Mayersche Buchhandlung bleibt ebenfalls geschlossen. "Es gibt jedoch die Möglichkeit, über thalia.de für Mayersche- und Thalia-Kunden online zu bestellen", teilt eine Sprecherin mit. Zudem biete man in der Thalia-App die Funktion des "Lieblingsbuchhändlers" an: "Sie können online einer Buchhändlerin oder einem Buchhändler folgen, die aktuelle Lesetipps bereithalten." Die Mayersche in Herne ist telefonisch unter 02323 3689100 bzw. per Mail unter kundenservice@mayersche.de erreichbar.