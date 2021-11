Herner Autorin veröffentlicht neuen Roman „In Dreams“

Herne. Die Herner Autorin Pia Lüddecke hat einen neuen Roman mit dem Titel „In Dreams“ veröffentlicht. Darin geht es um mysteriöse Dinge an der RUB.

Die Autorin Pia Lüddecke aus Herne hat einen neuen Roman geschrieben, der im Oktober erschienen ist. „In Dreams“ heißt das Buch und ist ein Mix aus moderner Gruselgeschichte und Urban-Fantasy. „Große Teile spielen in Herne, unter anderem in einer Dönerbude und auf einem alten Autofriedhof am Rhein-Herne-Kanal“, so die Autorin.

Das neue Buch spielt an der Ruhr-Universität in Bochum. Laut Klappentext passieren dort mysteriöse Dinge: „Menschen verschwinden. Bei Nacht werden dämonische Tiere mit glühenden Augen gesichtet. Eine zwielichtige Firma wirbt für ein ominöses Wellnessprogramm. Und ständig diese Stromausfälle… Die junge Literaturstudentin Indra und der neurotische Psychologie-Doktorand Arno Löwenherz widmen sich der Erforschung luzider Träume, als sich ihr beschauliches Leben in einen Alptraum verwandelt. Unversehens wird Indra in die unheimlichen Vorgänge rund um das angebliche Wellnessinstitut verwickelt. Doch wer zieht die Strippen? Die Frage quält nicht nur ihren Freund und Mentor, der ohnehin hinter allem eine Verschwörung wittert. Sollte er diesmal Recht behalten? In Dreams ist ein Plädoyer für das Träumen – und eine Warnung: ’Das Schlimmste, was dir zustoßen kann, ist zu früh aufzuwachen – oder gar nicht.’“

Basierend auf ihrem letzten Roman „Geister“ veranstaltet Lüddecke am 13. November ein Livehörspiel auf Schloss Bladenhorst in Castrop-Rauxel. Das Hörspiel ist bereits ausverkauft. „Wir hatten in der Vergangenheit viele große Auftritte, unter anderem bei Bochum Total und zum Auftakt der Ruhrfestspiele am 1. Mai, dann kam Corona und hat alles verschoben bzw. ausfallen lassen“, so die Autorin. „Der Termin im Schloss ist für uns die erste große Sache nach der langen Zwangspause.“

Das Buch „In Dreams“ ist in der Mayerschen Buchhandlung erhältlich. Eine Lesung sei dort in Planung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel