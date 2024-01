Herner Ausländeramt: Jetzt soll alles besser werden

Herne Das Herner Ausländeramt war zuletzt heftig in der Kritik: Die Behörde arbeite zu langsam. Nun soll alles besser werden - durch neue Räume.

Die Ausländerbehörde der Stadt Herne hat an neuer Stelle wiedereröffnet: im Shamrockpark in Herne-Mitte. Bislang war das Amt in Wanne-Mitte untergebracht. Die Verhältnisse waren dort bescheiden bis schlecht - für Besucherinnen und Besucher sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gleichermaßen.

„Es ist ein Riesengewinn, dass wir jetzt starten können“, sagt Ordnungsdezernent Frank Burbulla in einer Mitteilung der Stadt. Durch den Umzug soll sich vieles ändern. „Wir wollen vor allem schneller und besser werden“, so Burbulla. Das „Besser“ sei durch die neuen Räume gegeben, das „Schneller“ durch neue Technik, mehr Personal und Schulungen. Im vergangenen Jahr hatte der Dezernent von einer „Legehennen-Haltung“ am alten Standort gesprochen: An der Hauptstraße säßen Mitarbeitende viel zu eng beieinander, und für den regen Publikumsverkehr mit sensiblen Eins-zu-Eins-Gesprächen seien die Räume erst recht nicht geeignet. Dadurch verlängerten sich auch Wartezeiten. Das hatte Proteste ausgelöst, die in zwei Demos gipfelten.

Moderner und vor allem größer präsentieren sich die neuen Räume der Ausländerbehörde. Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Nach einer Umzugspause stünden den 41 Beschäftigten seit der Wiedereröffnung am Montag, 15. Januar, im Shamrockpark nun deutlich mehr Büroräume zur Verfügung, darunter mehr Einzelbüros. Das mache eine Verdoppelung der Terminangebote möglich. Der Bedarf dafür sei groß: Allein die Information des Ausländerbehörde habe rund 130 Kontakte täglich. „Die Räumlichkeiten sind kundenorientierter, heller und freundlicher. Die Rahmenbedingungen für die Kunden und uns sind hier angenehmer“, beschreibt Mario Moll, Teamleiter in der Abteilung Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen, in der städtischen Mitteilung. Der Wartebereich für die Kundinnen und Kunden befinde sich in den Fluren vor den jeweiligen Büroräumen. Alle Anlaufstellen seien barrierefrei erreichbar.

Durch die vergrößerte Raumsituation sei auch die Ausbildung von Nachwuchskräften möglich. Auch Werkstudierende könnten nun eingesetzt werden. Durch ein „Selfservice Terminal“ werde zudem die Bereitstellung von biometrischen Lichtbildern erleichtert und sicherer gemacht. Das sei wichtig, dürften Passbilder ab Mai 2025 nur noch digital eingereicht werden. Dies könne durch einen zertifizierten Fotografen erfolgen - oder direkt am besagten Terminal. Die Behörde arbeite bereits mit einem Prototypen, der in den neuen Räumen zum Einsatz komme. Während der Testphase bis Mai 2025 sei die Nutzung kostenfrei.

Zu finden seien die Ausländerbehörde sowie die Einbürgerungsstelle und das Kommunale Integrationszentrum im Haus 4 im Shamrockpark, Shamrockring 1. Passiere man vom Besucherparkplatz aus das blaue Drehkreuz, befinde sich das Haus 4 direkt geradeaus. M.M.

