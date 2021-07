Herner Auftritt von Simon und Jan bei Flottmann abgesagt

Herne. Das satirische Liedermacher-Duo Simon und Jan hatte sich für Freitag angekündigt. Wegen Krankheit wurde der Auftritt nun abgesagt.

Pandemie, Unwetter und jetzt auch noch Krankheit - die Ausfälle und Verschiebungen von Veranstaltungen nehmen kein Ende. So muss nun auch der Auftritt des Satire- und Songwriter-Duos Simon und Jan am kommenden Freitag, 23. Juli, im Rahmen des Herner KulturOpenAir auf der Außenbühne der Flottmann-Hallen kurzfristig krankheitsbedingt abgesagt werden.

Tickets bleiben gültig

Ein Nachholtermin wird zur Zeit noch gesucht und in Kürze bekannt gegeben. Alle bereits gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit. Bei Rückfragen bitten die Flottmann-Hallen um Kontaktaufnahme, am besten per Mail unter flottmann-hallen@herne.de oder telefonisch unter 02323 162953.

