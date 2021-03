Die Museumspädagogen Michael Lagers und Sylvia Bachmann führen mit einem Smartphone und einer im Laptop eingebauten Kamera via Zoom-Konferenz durch die Dauerausstellung des LWL-Museums für Archäologie.

Museum Herner Archäologiemuseum hält an digitalen Führungen fest

Herne. Während der Corona-bedingten Schließung hat das LWL-Museum für Archäologie in Herne sich digital neu aufgestellt. Diese Angebote bleiben.

Obwohl das Herner Museum für Archäologie seit Dienstag wieder geöffnet ist, finden weiterhin digitale Live-Führungen statt. Sie stehen ab 14. März jeden Sonntag um 14 Uhr auf dem Programm. Interessierte sollten sowohl für den Museumsbesuch als auch für die digitale Führung vorab Tickets buchen. Pro Endgerät werden vier Euro berechnet. Eine Gruppenführung kostet 50 Euro.

In der digitalen Führung am Sonntag wechseln die Themen jeden Monat. Den Anfang macht das Programm „Steinzeit digital“. Im April stehen die Bronze- und Eisenzeit auf dem Programm und einen Monat später die Römer. „Mittelalter digital“ erwartet alle Interessierten im Juni. Im Juli geht es online von der Frühen Neuzeit bis in die Gegenwart.

Besucher können Fragen stellen

Die digitale Führung ist online buchbar unter: https://shop.ticketpay.de/organizer/5203QGH5?view=list. Museumspädagogische Mitarbeiter begleiten Interessierte im Dialog und per Videokonferenz durch die Dauerausstellung. Dabei erleben die Besucher die archäologischen Highlights aus zwei Kameraperspektiven. Während der gesamten Zeit haben sie die Möglichkeit, sich über Fragen und Kommentare mit einzubringen. Um Anmeldung für die öffentlichen Führungen wird bis Freitag vor der Führung gebeten unter: https://www.lwl-landesmuseum-herne.de/programm/live-online-fuehrungen/. Sie wird als Videokonferenz über Zoom durchgeführt. Die Zugangsdaten erhalten die Teilnehmenden am Tag der Führung.

Alle Informationen unter 02323 94628-0 oder per E-Mail an: empfang-archaeologiemuseum@lwl.org. Hier werden auch Anmeldungen für die realen Besuche entgegengenommen. Mehr auf http://www.lwl-landesmuseum-herne.de