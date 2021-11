Herner Archäologiemuseum bietet eine schaurige Lesung

Herne. Das LW-Archäologiemuseum bietet am Donnerstag, 4. November, eine schaurige Lesung. Sie dreht sich um einen mysteriösen schwarzen Stein.

Das LWL-Archäologiemuseum in Herne bietet am Donnerstag, 4. November, eine schaurige Lesung.

Alexander Berner liest ab 19 Uhr aus Robert E. Howards „Der schwarze Stein“. Zuvor bietet Fabian Mauruschat eine fachliche Einführung über den amerikanischen Fantasy- und Horrorautor, der durch seine Geschichten rund um Conan den Barbaren bekannt wurde.

Im Eintrittspreis ist der Besuch der Stonehenge-Ausstellung inbegriffen

Howard ist ein Brieffreund H.P. Lovecrafts und überliefert in der Erzählung „Der schwarze Stein“ aus dem Jahr 1931 den Bericht eines Unbekannten, der sich auf die Suche nach einem vorzeitlichen, schwarzen Monolithen macht, der ihm in obskurer Literatur aufgefallen war. Die Suche ist erfolgreich, doch was der anonyme Erzähler dann herausfindet, spottet jeder Beschreibung und dem gesunden Menschenverstand.

Berner ist Stadthistoriker in Monheim am Rhein. Mit seinen Lesungen aus H. P. Lovecraft und Edgar Allan Poe konnte er bereits eine große Fangemeinde für sich gewinnen. Mauruschat ist freischaffender Journalist, Autor und Dozent in Wuppertal

Die Lesung ist ab 16 Jahren. Tickets gibt es im Vorverkauf im Museum oder online bei TicketPay unter: https://shop.ticketpay.de/organizer/5203QGH5?view=list. Im Ticketpreis von 9 Euro ist der Eintritt für die Sonderausstellung „Stonehenge - Von Menschen und Landschaften“ am Veranstaltungstag enthalten. Es gelten die 3G-Regeln.

