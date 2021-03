Herner Arbeitsmarkt zeigt leichte Frühjahrsbelebung

Die Arbeitslosigkeit in Herne ist im März leicht gesunken.

Herne. Der Herner Arbeitsmarkt zeigt laut Agentur für Arbeit eine leichte Frühjahrsbelebung. Die Zahl der Arbeitslosen sank im März um 209 Personen.

Auf dem Arbeitsmarkt gibt es den Begriff der Frühjahrsbelebung. Ein Hauch davon scheint sich auch in Herne bemerkbar zu machen. Das berichtet die Agentur für Arbeit.

Die Zahl der arbeitslosen Menschen sank im März um 209 und liegt nun bei 9393. Die Arbeitslosenquote sank um 0,3 Prozentpunkte und liegt nun bei 11,9 Prozent. Im März meldeten 24 Betriebe mit insgesamt 107 möglich betroffenen Mitarbeitern Kurzarbeit an, im Februar waren es 52 Betriebe mit insgesamt 370 möglich betroffenen Mitarbeitern.

Arbeitgeber-Service hat 812 offene Stellen

Agentur-Chef Frank Neukirchen-Füsers freut sich über die leichte Belebung im März und erläutert die aktuelle Situation wie folgt: „Wir ziehen alle Register, um der Pandemie zu trotzen und Arbeitsuchenden wie Unternehmen hilfreich zur Seite zu stehen. Auch in diesem Monat verlaufen die Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt in Herne saisonal und wir verzeichnen, bedingt durch eine leichte Frühjahrsbelebung, einen Rückgang in der Arbeitslosigkeit.“

Der Herner Arbeitgeber-Service verfügte im März über 812 offene Stellen (minus 179 Stellen zum Vorjahr). Davon sind allein im laufenden Monat 199 Stellen neu dazugekommen. Seit Jahresbeginn sind insgesamt trotz Pandemie 528 neue Stellen gemeldet worden.