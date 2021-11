Herner Arbeitsmarkt: Positive Entwicklung mit Wermutstropfen

Die Zahl der Arbeitslosen ist in Herne im November leicht gesunken.

Herne. Das Weihnachtsgeschäft wirkt sich im November trotz Pandemie positiv auf den Herner Arbeitsmarkt aus. In welchen Bereichen der Druck aber steigt.

Leichter Aufschwung für den Herner Arbeitsmarkt: Das Weihnachtsgeschäft habe die Entwicklung im November kurzfristig angekurbelt, berichtete die Herner Agentur für Arbeit.

Insgesamt waren 8.507 Menschen arbeitslos gemeldet, das sind 134 Personen oder 1,6 Prozentpunkte weniger als im Oktober. Im Vergleich zum November des Vorjahres sinkt die Zahl der Arbeitslosen um 645 Menschen oder 7,0 Prozentpunkte. Die Arbeitslosenquote beträgt im November 10,6 Prozent, im Oktober lag sie bei 10,8 und vor einem Jahr bei 11,6 Prozent.

Gastronomie gerät erneut unter Druck

Agentur-Geschäftsführer Frank Neukirchen-Füsers zeigt sich für den November zufrieden. Angesichts der pandemiebedingten Herausforderungen sei die aktuelle Situation erfreulich. Auch die Zahl der Stellenzugänge sei um knapp 20 Prozentpunkte gestiegen, was zum großen Teil aufs Weihnachtsgeschäft zurückzuführen sei.

Allerdings gebe es nach wie vor quer durch alle Branchen einen akuten Mangel an gut qualifizierten Fachkräften. Insbesondere bei den Erzieherinnen und Erziehern zeichne sich ein großer Bedarf an Erzieher:innen ab. Ein weiterer Wermutstropfen: Die Gastronomie gerate ob der aktuellen Infektionszahlen erneut unter Druck, so die Agentur. Und: Testzentren suchten händeringend Personal. Ein Einsatz sei nach kurzer Einweisung möglich, Erfahrungen im Gesundheitsbereich seien nicht nötig.

Auch Zahl der Langzeitarbeitslosen sinkt in Herne

Zurück zur Statistik: Auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen sei im Berichtsmonat gesunken. 4.180 Hernerinnen und Herner waren länger als ein Jahr nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt, meldet die Agentur. Das sind 40 Langzeitarbeitslose weniger als im Oktober.

Schließlich: Unternehmen aus der Region haben im November 214 Stellen gemeldet, das sind 33 mehr als im Vormonat. Im Bestand befinden sich nun insgesamt 1.083 offene Stellen, 41 mehr als im Vormonat und 89 mehr als im Vorjahresmonat, so die Arbeitsagentur.

