Herner Arbeitsagentur saniert - Rückkehr am 10. Juli

Herne. Die Sanierung des Gebäudes der Agentur für Arbeit in der Herner City ist fast abgeschlossen. Kundinnen und Kunden kehren am 10. Juli zurück.

Die Zeit des Ausweichquartiers im Shamrockpark neigt sich dem Ende zu, die Markgrafenstraße wird wieder Dreh- und Angelpunkt der Berufsberatung und Arbeitsvermittlung für Jung und Alt. Ab 10. Juli sind die Agentur für Arbeit wie auch die Jugendberufsagentur (Träger sind die Agentur für Arbeit, die Stadt wie auch das Jobcenter) wieder regulär in der Herner Innenstadt zu finden.

Zur Erinnerung: Im Herbst 2021 hatte die Agentur die Kernsanierung des Gebäudes in Angriff genommen, das Gebäude aus den 50er-Jahren erfüllte längst nicht mehr die Anforderungen der Arbeit der Arbeitsvermittler. Allerdings: Die Geschichte dieser Sanierung reicht noch weiter zurück und hätte auch in eine ganz andere Richtung führen können. Mehrere Jahre wurden innerhalb der Agentur verschiedene Optionen diskutiert - vom Verkauf und Umzug der Agentur bis zum Abriss. Da die Lage mitten in der Herner City jedoch so exzellent ist, bewilligte die Zentrale in Nürnberg, dass das Gebäude komplett saniert wird.

Barrierefreiheit und Photovoltaikanlage

Nach rund zwei Jahren Sanierung erscheint das Gebäude der Agentur für Arbeit im neuen Licht. Die Arbeit habe sich gelohnt, heißt es in einer Mitteilung der Arbeitsagentur. Nicht nur für die Mitarbeitenden, auch für die Kundinnen und Kunden. Das Gebäude wurde komplett kernsaniert und neugestaltet.

+++ Nachrichten aus Herne – Lesen Sie auch: +++

Zur schnellen Erreichbarkeit in der Stadt komme nun ein neuer, vorteilhafter Faktor hinzu: Angenehme Atmosphäre! „Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Kundinnen und Kunden nun in einer angenehmen Gesprächsatmosphäre begrüßen können. Das ist für alle dienlich und führt zu einem entspannteren Miteinander“, sind sich die Geschäftsführer der beteiligten Einrichtungen einig. Die Büros seien hell und freundlich, der Eingangsbereich sei großzügig gestaltet. Barrierefreiheit und die energetische Situation seien bei der Sanierung mit in den Blick genommen worden. Unter anderem wurde auf dem Dach ein Photovoltaikanlage installiert. Was sich innen verändert hat, zeigt sich auch draußen. Das Straßenbild sei nun ein anderes.

Notbesetzung vom 5. bis 7. Juli am Shamrockpark

Eine Sanierung benötigt Zeit. Genauso wie Umzüge. Für Kundinnen und Kunden der Agentur für Arbeit wird es daher bis zur Eröffnung am 10. Juli in der Markgrafenstraße vom 5. bis 7. Juli eine Notbesetzung am Shamrockpark geben. Den Kundinnen und Kunden des Jobcenters steht eine Notbesetzung an diesen Tagen in der Koniner Straße zur Verfügung. Bereits vereinbarte Termine für diese Zeit bleiben bestehen. Für alle weiteren Belange bittet die Agentur um telefonische Kontaktaufnahme oder um Nutzung des online-Service.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel