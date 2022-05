Herner Arbeiterwohlfahrt setzt Else Drenseck ein Denkmal

Else Drenseck war Anfang der 70er Jahre als damalige Awo-Geschäftsführerin maßgeblich am Bau des Seniorenzentrums in Börnig (im Bild die Baustelle) beteiligt. Nun würdigte die Arbeiterwohlfahrt ihre Verdienste.

Herne. Eine Ehrung, eine offene Frage: Wie die Awo Ex-Geschäftsführerin Else Drenseck würdigt und wie es um die Zukunft des gleichnamigen Heims steht.

Im Juni 2021 hatte das Else-Drenseck-Seniorenzentrum in Börnig ein großes Fest zum 50-jährigen Bestehen ausgerichtet. Elf Monate später gab es in der Awo-Einrichtung an der Straße Am Katzenbuckel erneut etwas zu feiern: Namensgeberin Else Drenseck (1911-1997) ist ein Denkmal gesetzt worden. Die Zukunft des Heims ist derweil nach wie vor ungeklärt.

Nach der Enthüllung der Else-Drenseck-Büste im Seniorenzentrum: die Heimbeiratsmitglieder Sigrid Leiter (li.) und Irmgard Gote (Mi.) sowie (v.re.) Heinz Drenseck, Künstler Heinrich Brockmeier und Awo-Vorsitzender Serdar Yüksel. Foto: Georg Oligmueller / Awo

In einer kleinen Feierstunde wurde zu Ehren der früheren Awo-Geschäftsführerin, SPD-Ratsfrau und Herner Bürgermeisterin eine Büste enthüllt. Geschaffen worden ist die Skulptur Else Drensecks vom Recklinghäuser Künstler Heinrich Brockmeier. Von dem gebürtigen Herner stammen auch die Büsten der Oberbürgermeister Robert Brauner am Robert-Brauner-Platz und Willi Pohlmann am Kulturzentrum.

Denkmalidee entstand im Heimbeirat

Angestoßen worden sei die Idee in einer Sitzung des Heimbeirats, berichtete Heimleiterin Heike Strauß. Die Beiratsmitglieder Sigrid Leiter und Irmgard Gote hätten daraufhin einen Brief an OB Frank Dudda geschrieben und angeregt, Drenseck in Herne aufgrund ihrer Verdienste ein Denkmal zu setzen. Die von der Awo Ruhr-Mitte und Else Drensecks Sohn Heinz finanzierte Büste wurde zwar letztlich nicht im Stadtraum, aber dafür mit einer zusätzlichen Info-Tafel an einem prominenten Platz im Eingangsbereich des Seniorenzentrums aufgestellt.

Neben Strauß würdigten in der Feierstunde auch Bürgermeister Kai Gera und Awo-Bezirksvorsitzender Serdar Yüskel das Engagement der Geehrten, deren Leitspruch lautete: „Niemand soll im Alter allein sein“. Heinz Drenseck wusste zu berichten, dass seine Mutter sogar eine persönliche Verbindung zur Familie des Künstlers der Büste gehabt habe: „Sie war einst Kundin im Schuhladen von Heinrich Brockmeiers Vater in Herne-Mitte.“

Entscheidung über die Zukunft des Seniorenheims fällt erst Mitte 2023

Das 1971 eröffnete Seniorenzentrum an der Straße Am Katzenbuckel in Börnig ist in die Jahre gekommen. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Ob auch künftig noch viele Feiern in den aktuellen Räumlichkeiten des Seniorenzentrum stattfinden werden, ist ungewiss. Wie berichtet, hatte der zuständige Awo-Bezirk Westliches Westfalen im Frühjahr 2018 angekündigt, dass das in die Jahre gekommene Heim Schritt für Schritt abgerissen und am selben Standort wieder aufgebaut werden soll, ergänzt um eine Awo-Kita. Nach Anwohnerprotesten wurde die Kita an der Castroper Straße gebaut, doch eine Entscheidung über das Altenheim steht nach wie vor aus.

Sie warteten zunächst die im November 2022 anstehende Eröffnung des Berta-Schulz-Seniorenzentrums der Awo an der Karlstraße in Wanne ab und nähmen dann eine Neubewertung der Situation vor, so eine Bezirkssprecherin auf Anfrage. Mit einer Entscheidung fürs Else-Drenseck-Seniorenzentrum sei nicht vor Mitte 2023 zu rechnen.

