Herner Apotheker protestieren – und schließen ihre Geschäfte

Herne. In Herne schließen wieder (fast) alle Apotheken. Grund ist ein Protest gegen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Was ihm vorgeworfen wird.

In Herne bleibt am kommenden Mittwoch, 27. September, erneut ein Großteil der Apotheken in Herne geschlossen – aus Protest gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung. Das kündigt die Apothekenkammer Westfalen-Lippe in einer Mitteilung an. Angela Kischkel, Sprecherin der Apothekerschaft in Herne, stellt aber klar: Die Notversorgung bleibe durch Notdienstapotheken gewährleistet.

Kritisiert Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach: Hernes Apothekensprecherin Angelika Kischkel. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Zuletzt hatten fast alle Apotheken im Juni dicht gemacht. Grund: Sie fühlen sich von der Politik im Stich gelassen. Der Zeitpunkt für die weitere Schließung nun sei nicht zufällig gewählt: Am Mittwochnachmittag spreche Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zu den Delegierten des Deutschen Apothekertages und soll dabei Fragen des Berufsstandes beantworten: unter anderem zur Honorierung, zur Sicherung der Arzneimittelversorgung vor Ort angesichts anhaltend rückläufiger Apothekenzahlen und zu Lieferengpässen. Deshalb hätten die Apothekerinnen und Apotheker den Mittwoch als „Tag der Antworten“ausgerufen. Viele wollten Lauterbachs Ausführungen und die anschließende Diskussion folgen und würden dafür ihre Apotheken von 13 bis mindestens 16 Uhr geschlossen halten.

Zugleich, so heißt es weiter, verwehrten sich die Apotheken-Teams gegen den Vorwurf Lauterbachs, man versuche angesichts der massivem Lieferengpässe Ängste bei Eltern zu schüren, um damit Honorarforderungen durchzudrücken: „Wir sind zwar seit zehn Jahren von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung abgehängt und brauchen auch angesichts gestiegener Kosten eine höhere Entlohnung“, so Hernes Apothekensprecherin Kischkel. „Doch das hat mit den Lieferengpässen überhaupt nichts zu tun. Sie spricht von einem Ablenkungsmanöver des Ministers.

