Herner Aids-Hilfe verkauft Selbstgemachtes im „Budenzauber“

Verkauf und Information: Die Aids-Hilfe Herne will auch ohne karitative Hütte am Welt-Aids-Tag präsent sein.

Herne. Die Herner Aids-Hilfe erinnert an den Welt-Aids-Tag: mit einer Verkaufsaktion im Eickeler „Budenzauber“ und einem anonymen Beratungsangebot.

Die Herner Aids-Hilfe will den 1. Dezember wieder nutzen, um im Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern Ängste aufzulösen und Stigmatisierungen entgegen zu wirken. Auch wenn der 32. Welt-Aids-Tag wegen der Pandemie nicht wie üblich begangen werden kann, geht der Verein an die Öffentlichkeit.

„Budenzauber“ statt Weihnachtsmarkt: Die Aids-Hilfe Herne verkauft ihre selbst hergestellten Artikel in diesem Jahr im Laden an der Hauptstraße 4. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Verkauf im Second-Hand-Laden

Normalerweise bietet die Herner Aids-Hilfe auf den Weihnachtsmärkten Gespräche an und verkauft selbsthergestellte Artikel. Der Erlös geht als Spende an die Aids-Hilfe Herne. Dieses Jahr bekommen die Mitglieder des Vereins ab 30. November bis zum Jahresende stattdessen im Second-Hand-Laden „Budenzauber“ von Kadesch in Eickel eine Fläche zur Verfügung gestellt, teilen die Vorsitzende Kristin Pfotenhauer und ihre Vertreterin Kristin Dürre mit. An der Hauptstraße 4 gibt es dann Schutzengel, Frühstücksbrettchen sowie Teelichter und Tür- und Fensterschmuck zu kaufen. Auch hier geht der Erlös ausschließlich an die Aids-Hilfe Herne.

Am Dienstag, 1. Dezember, dem Welt-Aids-Tag, bietet die Aids-Hilfe außerdem einen persönlichen Beratungstag in ihren Räumen an der Hauptstraße 94 an, unter Einhaltung der gebotenen Verhaltens- und Hygienevorschriften. Von 10 bis 16 Uhr werden Menschen anonym beraten, die Aids-Hilfe steht für alle Fragen zur Verfügung. Termine können bis zum 30. November telefonisch vereinbart werden: 02325 60990.

Anonyme Beratung nach Voranmeldung

Beraten lassen können sich Betroffene, Angehörige und Interessierte. Die Anrufer bekommen ohne Angabe ihrer Daten einen Code und eine Beratungszeit mitgeteilt. „So vermeiden wir zum einen, dass viele Menschen zur gleichen Zeit aufeinandertreffen und zum anderen muss niemand seinen Namen angeben“, heißt es in der Vorstandsmitteilung. Bei Krankheit und/oder Erkältungssymptomen sollte abgesagt werden.

Die Aids-Hilfe verzeichnet momentan ein erhöhtes Anrufaufkommen mit dem Wunsch nach Testung und Beratung. Wegen des Arbeitsaufwandes durch Covid-19 seien beim Herner Gesundheitsamt weiterhin keine Testungen oder Beratungen möglich. Ratsuchende müssten an andere Städte verwiesen werden.

Als gemeinnütziger Verein freut sich die Aids-Hilfe über eine Mitgliedschaft oder Spenden. Spendenkonto: Herner Sparkasse, IBAN: DE71 4325 0030 0005 5077 77, BIC: WELADED1HRN