Herner Ärzte gehören zu den Top-Medizinern in Deutschland

Herne. Auch 2023 gehören mehrere Ärzte der Herner St. Elisabeth Gruppe laut Focus zu den besten Medizinern des Landes. Das sind die Ausgezeichneten.

Auch 2023 gehören mehrere Ärzte der St. Elisabeth Gruppe laut Focus-Magazin zu den besten Medizinern des Landes. 17 Auszeichnungen wurden für die jeweiligen Experten aus den verschiedensten Fachgebieten vergeben – so viele wie nie zuvor.

Die ausgezeichneten Ärzte sind im St. Anna Hospital in Wanne und im Marien Hospital Herne – das Uni- Klinikum der Ruhr-Universität Bochum ist.

Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie

Die Experten des gruppenübergreifenden Zentrums für Orthopädie und Unfallchirurgie der St. Elisabeth Gruppe wurden mehrfach ausgezeichnet. Priv.-Doz. Dr. Sebastian Rütten, Direktor des Zentrums für Orthopädie und Unfallchirurgie der St. Elisabeth Gruppe sowie Chefarzt des integrierten Zentrum für Wirbelsäulenchirurgie und Schmerztherapie, erhielt zum wiederholten Male Auszeichnungen als Spezialist auf dem Gebiet der Wirbelsäulenchirurgie und für das Fachgebiet Chronische Schmerzen. Dr. Oliver Meyer, Chefarzt des Zentrums für Becken-, Hüft-, Knie- und Fußchirurgie, wurde ebenfalls doppelt ausgezeichnet – als Top-Mediziner auf den Gebieten der Kniechirurgie und der Sportorthopädie. Auch Dr. Roderich Heikenfeld, Chefarzt des Zentrums für Schulter-, Ellenbogen- und Handchirurgie, konnte sich über zwei Auszeichnungen freuen: für seine Expertise in der Ellenborgenchirurgie und in der Schulterchirurgie.

St. Anna Hospital und Marien Hospital Herne

Dr. Nurettin Albayrak, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie, wurde für den Bereich Hernienchirurgie zum wiederholten Mal ein Focus-Siegel verliehen.

Gleich drei Auszeichnungen in den Bereichen Blasenkrebs, Nierenkrebs und Prostatakrebs erhielt Prof. Dr. Joachim Noldus, Direktor der Klinik für Urologie des Marien Hospitals. Prof. Dr. Rainer Wirth, Direktor der Klinik für Altersmedizin und Frührehabilitation, wurde ebenfalls in drei Bereichen prämiert. Er zählt zu den besten Medizinern auf den Gebieten der Ernährungsmedizin, der Akutgeriatrie und der Chronischen Schmerzen. Prof. Dr. Dirk Bausch, Direktor der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie, erhielt wie in den Vorjahren Auszeichnungen im Bereich der Hernienchirurgie sowie der Antirefluxchirurgie. Priv.-Doz. Dr. Dominic Mühlberger, Chefarzt, Klinik für Gefäßchirurgie, wurde als Top-Mediziner auf dem Gebiet der Venenleiden prämiert.

>>> KRITERIEN FÜR DIE AUSZEICHNUNG

In das Ranking werden die fachlichen Kompetenzen, das Behandlungsspektrum und die Routine im Behandlungsverfahren sowie die Empfehlungen von Fachkollegen und Patientinnen und Patienten sowie Informationen aus öffentlichen Datenquellen einbezogen. Außerdem wird die Zahl der wissenschaftlichen Publikationen betrachtet. Dieses Kriterium ist ein Hinweis dafür, ob der Mediziner sich intensiv mit dem aktuellsten Stand medizinischer Behandlungen und Diagnostik auseinandersetzt und Patienten so Zugang zu den neuesten Therapien erhalten.

