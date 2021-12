Herner Adventsimpfen: Sogar mehr als 3000 Menschen geimpft

Beim Adventsimpfen bildeten sich an den meisten Impfstellen Warteschlangen. Unter dem Strich wurden mehr als 3000 Menschen in Herne geimpft.

Herne. Das Herner Adventsimpfen war noch erfolgreicher, als in der ersten Bilanz angenommen. Nach Angaben der Stadt wurden über 3000 Menschen geimpft.

Das Herner Adventsimpfen am vergangenen Samstag war noch erfolgreicher, als von der Stadt Herne und der Koordinierende Covid-Impfeinheit (KoCI) gedacht.

In der ersten vorläufigen Bilanz waren KoCI-Chef Martin Krause und Oberbürgermeister Frank Dudda davon ausgegangen, dass mehr als 2500 Menschen geimpft wurden. Nach Auswertung aller Zahlen stehen unter dem Strich jedoch sogar mehr als 3000 Geimpfte. Das hat die Stadt Herne mitgeteilt.

In den KoCI-Impfstellen wurden 1727 Menschen geimpft, in diesen Zahlen waren jedoch nicht die Impfungen im St. Anna Hospital und Marien Hospital sowie bei den niedergelassenen Ärzten enthalten. Am Montag habe sich abgezeichnet, dass dort zusätzlich über 1500 Impfungen vorgenommen worden seien, so die Stadt. Ein Großteil der Impfungen seien Boosterimpfungen gewesen (77,6 Prozent). Es habe aber auch erfreulicherweise 227 Erstimpfungen (13,1 Prozent) gegeben, die restlichen seien Auffrischungsimpfungen gewesen.

Die Zahlen der KoCI-Impfstellen im Detail: Cranger Weihnachtszauber: 181 Personen; Hauptstraße Wanne-Mitte: 265; LWL-Museum: 270; Feuerwehr-Gerätehaus Koniner Straße: 355; THW Unterkunft Herne: 253; DRK Unterkunft Baukauer Straße: 111 Personen; Evangelisches Krankenhaus: 292.

