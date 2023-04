Herner (78) ausgeraubt – Zeuge nimmt Verfolgung auf

Die Polizei bittet nach einem Raub in Herne um Zeugenhinweise.

Herne. In Herne ist ein Mann (78) von Unbekannten ausgeraubt worden. Ein Zeuge verfolgte einen der Täter – erfolglos. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Nachdem er an einem Bankautomaten in der Herner Innenstadt Geld abgehoben hatte, ist ein 78-jähriger Herner beraubt worden. Die Polizei ermittelt und bittet den Zeugen, der die Verfolgung des Tatverdächtigen aufgenommen hatte, sich zu melden.

Am Donnerstag, 20. April, gegen 9.30 Uhr hob der Herner laut Polizei an der Bahnhofstraße Geld ab und ging anschließend über die Bahnhofstraße und Behrensstraße zu seinem Auto, das auf dem Friedrich-Ebert-Platz parkte. Dort angekommen, wurde er von einem unbekannten Mann angesprochen und nach Kleingeld gefragt. Als der hilfsbereite Senior seine Geldbörse herausholte, bekam er von einer anderen Person von hinten einen Schlag, so die Polizei. Der 78-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Der Unbekannte, der sich von hinten genähert hatte, flüchtete mit der Beute.

Raub in Herne: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Ein Zeuge versuchte, den Mann, der den Herner angesprochen hatte, festzuhalten. Doch der Tatverdächtige rannte laut Polizei in Richtung Rathaus davon. Der Zeuge lief hinter ihm her, konnte ihn aber nicht einholen.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: 25 bis 30 Jahre alt, 1,85 bis 1,90 Meter groß, sehr schlank, „kantiges, eingefallenes Gesicht“, dunkle Schirmmütze, dünne Jacke mit in Rautenform gesteppten Ärmeln (gelbe Nähte). Das Kriminalkommissariat 35 ermittelt und bittet um Zeugenhinweise unter den Rufnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache).

