Herner (77) stürzt im Bus – Polizei sucht Autofahrerin

Ein Herner ist in einem Bus gestürzt, weil dieser stark abbremsen musste. (Symbolbild)

Herne. Weil ein Bus stark abbremsen musste, ist ein Herner (77) im Bus gestürzt und hat sich verletzt. Die Polizei sucht die beteiligte Autofahrerin.

Nach einem Verkehrsunfall in Herne-Eickel am Montag, 10. April, bei dem ein 77-jähriger Herner leicht verletzt wurde, sucht die Polizei die beteiligte Autofahrerin.

Ein Busfahrer (45, aus Dortmund) befuhr laut Polizei gegen 15.50 Uhr mit seinem Linienbus die Kurhausstraße in Richtung Harkortstraße. Im Bereich der Hausnummer 112 musste er in einer Engstelle stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit einer entgegenkommenden Autofahrerin zu verhindern, so die Polizei.

Ein 77-jähriger Herner, der sich im Bus befand, stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Er wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin entfernte sich laut Polizei von der Unfallstelle in Richtung Eickeler Bruch. Die Frau wird wie folgt beschrieben: 48 bis 50 Jahre alt, blonde Haare, Brille. Bei dem Auto soll es sich um einen dunklen Kleinwagen handeln.

Das Verkehrskommissariat ermittelt und bittet Zeugen sowie die beteiligte Autofahrerin, sich unter der Rufnummer 0234 909-5206 zu melden.

