Herner (71) fährt gegen Verkehrsschild und Baum

Ein sogenannter „Alleinunfall“ hat sich am Donnerstagmittag in Herne-Röhlinghausen ereignet. Ein 71-jähriger Herner kam von der Fahrbahn ab.

Herne. In Folge eines internistischen Notfalls steuerte ein 71-jähriger Herner gegen einen Baum. Der Schwerverletzte wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Am Donnerstag ist ein 71-jähriger Autofahrer bei einem Unfall in Herne-Röhlinghausen schwer verletzt worden. Der Mann war auf der Edmund-Weber-Straße in Richtung Wakefieldstraße mit seinem Auto unterwegs, als er wegen eines internistischen Notfalls von der Straße abkam, gibt die Polizei Bochum bekannt.

71-jähriger Herner wird bei Autounfall schwer verletzt

Bei dem Unfall, der sich gegen 13.30 Uhr ereignete, saß die 71-jährige Ehefrau des Herners auf dem Beifahrersitz. Nach Polizeiangaben verließ der Autofahrer nahe der Hausnummer 158 die Edmund-Weber-Straße, fuhr mit dem Pkw gegen ein Verkehrsschild und einen Baum – und kam anschließend auf der Gegenfahrbahn zum Stehen.

Der Fahrer sei dabei schwer verletzt worden, Lebensgefahr habe nicht bestanden, so die Polizei. Die Ehefrau des Seniors wurde leicht verletzt, gibt die Polizei an: „Beide mussten durch Rettungskräfte vor Ort versorgt und in Krankenhäuser gebracht werden.“ Mit weiteren Ermittlungen sei das Verkehrskommissariat betraut.

