Ein 70-jähriger Rentner aus Horsthausen muss sich seit Dienstag wegen Missbrauchs von Schutzbefohlenen vor dem Bochumer Landgericht verantworten. Der Großvater soll sich vor mehr als zwei Jahren an seiner damals 14-jährigen Enkeltochter sexuell vergangen haben. Zum Prozessauftakt ließ der Senior die Anschuldigungen über seinen Anwalt zurückweisen.

Enkeltochter klagte über Schwindel

Die Anklageschrift beschreibt einen schweren sexuellen Übergriff am Rande eines Übernachtungsbesuches im Sommer 2018. Während die Eltern der Schülerin damals in den Urlaub verreist waren, soll die 14-Jährige vorübergehend bei den Großeltern in Horsthausen gelebt haben. Laut Anklage klagte das Mädchen am 21. Juni 2018 früh morgens um 7.30 Uhr über Schwindelgefühle, woraufhin der Großvater das von der 14-Jährigen seinerzeit als Schlafraum genutzte Zimmer betrat und zunächst die Schläfen seiner Enkeltochter massierte. Bei liebevollen, behutsamen und fürsorglichen Berührungen soll der 70-Jährige es aber dann nicht belassen haben. Im Gegenteil: Der Großvater soll die in diesem Moment gegebene Nähe zu seiner Enkelin dann kurzerhand schamlos ausgenutzt, seine eigene Hose geöffnet, das auf dem Bett liegende Mädchen nach und nach entkleidet und schließlich sexuell missbraucht haben.

„Der Vorwurf der Anklage wird bestritten“, erklärte Verteidiger Siegmund Benecken beim Prozessauftakt vor der 3. Jugendschutzkammer. Gleichzeitig regte der Marler Rechtsanwalt kurz danach aber ein so genanntes Rechtsgespräch (zwischen Richtern, Staatsanwaltschaft und Verteidigung) hinter verschlossenen Türen an, um so mögliche Straferwartungen für den Fall eines etwaigen Geständnisses auszuloten. Die Beweislage nannte der Verteidiger in diesem Zusammenhang „verworren“.

Geständnis könnte Strafe mildern

Sicher ist: Sollte sich der angeklagte Witwer womöglich doch noch zu einem Geständnis durchringen können und seiner Enkelin, die als Nebenklägerin vor Gericht auftritt, dadurch eine beschwerliche Zeugenaussage ersparen, hätte er einen gravierenden Strafmilderungsgrund auf seiner Seite – der ihm am Ende möglicherweise sogar die Tür zu einer Bewährungsstrafe öffnen könnte.

Für den Prozess haben die Bochumer Richter aktuell noch vier weitere Verhandlungstage anberaumt. Stand jetzt ist mit einem Urteil frühestens am 11. Dezember zu rechnen. Bei einer Verurteilung nach Anklageschrift drohen dem Herner Großvater bis zu fünf Jahre Haft.