Herner (39) wird bei einem Auffahrunfall schwer verletzt

Herne. Ein 39-jähriger Mann aus Herne ist bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Zusammenstoß ereignete sich vor einer Tankstellen-Auffahrt.

Bei einem Verkehrsunfall in Herne ist am Freitagabend, 4. August, ein 39-jähriger Herner schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der 39-Jährige nach bisherigen Erkenntnissen gegen 20.45 Uhr mit seinem Pkw auf der Holsterhauser Straße auf dem linken von zwei Fahrstreifen in Richtung Herner Innenstadt unterwegs.

In Höhe der Hausnummer 301 beabsichtigte er laut Polizei nach links auf das dortige Tankstellengelände abzubiegen, musste jedoch verkehrsbedingt warten. Hierbei fuhr ihm aus bislang ungeklärter Ursache von hinten ein 28-jähriger Pkw-Fahrer aus Herne auf, so die Polizei.

Der 39-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Der 28-jährige Herner blieb unverletzt. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

