Herner (37) fährt ohne Gurt und ist kurz darauf das Auto los

Ohne Gurt unterwegs: Ein Herner fuhr nicht angeschnallt ins Oberbergische - und geriet in eine Kontrolle (Symbolfoto).

Herne Für einen 37-jährigen Herner endete eine Fahrt ins Oberbergische im Desaster. Daran war der Autofahrer allerdings selbst nicht ganz unschuldig.

Ein 37-jähriger aus Herne wird eine Autofahrt ins Oberbergische noch länger in Erinnerung behalten. Polizeibeamte hatten den Mann wegen eines nicht angelegten Sicherheitsgurtes im Ort Marienheide gestoppt. Am Ende fand sich der Herner bei einer Blutprobe wieder und sein Auto wurde sichergestellt.

+++ Anwohnerin in Herne in Angst: Wand könnte einstürzen +++

Laut Polizei hatten Polizisten den Herner am Freitag, 2. Februar, gegen 13.30 Uhr in einem Audi angehalten. „Nach dem Aussteigen fiel den Beamten sofort ein deutlich gestörter Gleichgewichtssinn bei dem 37-Jährigen auf, da er sich mehrfach an dem Audi abstützen musste“, heißt es im Polizeibericht. „Er gab auch freimütig zu, dass er regelmäßig Cannabis konsumiere.“

Führerschein wird bereits bei der Polizei in Gelsenkirchen „aufbewahrt“

Der Herner konnte keinen Führerschein vorweisen, „da dieser seinen eigenen Angaben nach bei der Polizei in Gelsenkirchen aufbewahrt sei“. Laut Polizei ergab eine Recherche, dass gegen den 37-Jährigen bereits in mehreren Fällen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt wird.

+++ Ausgebranntes Pfarrhaus in Eickel: Spannende Pläne für Lost Place +++

Für die „Rückreise nach Herne“ habe aus Sicht der Beamten „keine Gefahr eines neuerlichen Verstoßes“ bestanden, heißt es ein wenig überraschend. Die Erklärung der Polizei: Da der Mann keine schlüssigen Angaben machen konnte, „wie er an den auf eine Autovermietung zugelassenen Audi gekommen war, stellte die Polizei den Audi sicher“. Ohne Auto kein Fahren mehr...

+++ Auch interessant: Stadt Herne will Verkehrsprobleme beim Cranger Weihnachtszauber nicht regeln +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel