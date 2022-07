Herner (21) unter Drogen und ohne Führerschein erwischt

Herne. Ein Herner ist von der Polizei kontrolliert worden. Es stellte sich heraus, dass er unter Drogen stand und ohne Führerschein unterwegs war.

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle hat die Polizei am Montag, 11. Juli, gegen 23.10 Uhr einen 21-jährigen Herner angehalten. Er war mit seinem Moped auf der Kirchstraße in Herne-Sodingen in Richtung Mont-Cenis-Straße unterwegs. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 21-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis hat, so die Polizei. Da der Herner den Eindruck erweckte, unter dem Einfluss von Drogen zu stehen, wurde ein Test durchgeführt. Dieser war laut Polizei positiv auf Cannabis.

Zusätzlich fanden die Polizeibeamten ein Tütchen mit Marihuana sowie einen Teleskopschlagstock bei dem jungen Herner. Außerdem besteht der Verdacht, dass das Moped entwendet worden war, teilt die Polizei mit. Der 21-jährige Herner wurde zur Polizeiwache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Auf ihn kommt jetzt eine Strafanzeige zu. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

