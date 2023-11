Herner (11) attackiert und beraubt: Polizei fahndet mit Foto

Herne/Gelsenkirchen. Ein 11-Jähriger aus Herne ist in Gelsenkirchen attackiert und beraubt worden. Die Polizei veröffentlichte nun Bilder einer Überwachungskamera.

Der räuberische Diebstahl ereignete sich bereits am Sonntag, 23. Juli, am Busbahnhof in der Gelsenkirchener Altstadt, teilt die Polizei nun mit. Ein bislang Unbekannter folgte dem Herner zwischen 19 und 19.30 Uhr am Busbahnhof zu einer Haltestelle und raubte dessen Kappe. Als der 11-Jährige ihn an der Flucht hindern wollte, wurde er zu Boden gestoßen. Der Herner erlitt leichte Verletzungen.

Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft seien, so die Polizei, habe das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Die Fotos gibt es im Fahndungsportal der Polizei: https://polizei.nrw/fahndung/120046. Sollte der Link ins Leere führen, ist diese Fahndung abgeschlossen und die Bilder wurde vom LKA gelöscht.

Hinweise zu der abgebildeten Person nimmt die Polizei Gelsenkirchen entgegen unter der Rufnummer 0209/365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder unter 0209/365-8240 (Kriminalwache). zu melden.

