Herne: Zwei weitere Streiktage – Was alles betroffen ist

Herne. Im Öffentlichen Dienst wird weitergestreikt: In Herne stehen zwei weitere Streiktage vor der Tür. Was bestreikt wird, wer betroffen ist.

Im Tarifstreit im Öffentlichen Dienst erhöht die Gewerkschaft Verdi den Druck. Zum zweiten Mal in dieser Woche soll am Freitag, 3. März, der Nahverkehr lahmgelegt werden. Am kommenden Mittwoch, 8. März, soll dann erneut gestreikt werden – bei einem „Aktionstag der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst“.

Nachdem es im Arbeitskampf im öffentlichen Dienst bereits zwei Warnstreiks in Herne gegeben hat, geht die Auseinandersetzung nun in die nächste Runde: An diesem Freitag wird in Nordrhein-Westfalen der öffentliche Nahverkehr bestreikt. Auch HCR und Bogestra sind betroffen. Die Busse der HCR, so teilt das Unternehmen mit, blieben an diesem Tag in den Depots. Des Weiteren seien in der Nacht zu Samstag, 4. März, keine Nacht-Expresse der HCR unterwegs. Auch die Kunden-Center in Herne-Mitte und am Betriebshof blieben geschlossen. Ähnlich äußert sich die Bogestra. Von Betriebsbeginn bis -ende würden keine Bus- und Bahnfahrten angeboten. Auch Fahrten durch Fremdunternehmen im Auftrag der Bogestra würden nicht durchgeführt. Auch die Bogestra-Kunden-Center blieben dicht.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Öffentlichen Dienst nahmen bereits Mitte Februar an einem Warnstreik in Herne teil. Dabei wurde auch demonstriert. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Unterdessen kündigt sich für Mittwoch, 8. März, die nächste Streikrunde an. Verdi hat sich noch nicht dazu geäußert, es kursieren aber schon Zettel, die zum Streik aufrufen. „Am 8. März, dem Internationalen Frauentag, gehen wir als Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst auf die Straße und machen Druck für eine Steigerung unserer Gehälter um 10,5 Prozent, mindestens 500 Euro mehr“, heißt es da. Neben dem Warnstreik soll es auch eine Kundgebung geben: um 9 Uhr vor der Kreuzkirche am Europaplatz in Herne-Mitte.

Damit ist abzusehen, dass an diesem Tag wieder die städtischen Kitas dicht sind. Außerdem dürften unter anderem und auch die kommunalen Sozialarbeiterinnen und -arbeiter sowie Sozialpädagoginnen und -pädagogen sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Allgemeinen Sozialen Dienstes und der Jugendgerichtshilfe die Arbeit niederlegen. M.M.

