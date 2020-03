Herne: Zwei Verletzte bei Abbiegeunfall in Recklinghausen

Herne Beim Abbiegen aus einer Einfahrt ist eine Hernerin am Montag in Recklinghausen mit einem anderen Auto zusammen gestoßen. Bilanz: zwei Verletzte

Eine 34-jährige Autofahrerin aus Herne hat am Montag gegen 16 Uhr an der Alten Grenzstraße in Recklinghausen einen Unfall verursacht. Sie wollte aus einer Einfahrt in den fließenden Verkehr einbiegen.

Beifahrerin schwer verletzt

Dem Bericht der Recklinghäuser Polizei zufolge kollidierte sie mit einem 23-jährigen Autofahrer aus Recklinghausen. Seine 23-jährige Beifahrerin aus Recklinghausen verletzte sich bei dem Unfall schwer. Die 34-Jährige musste mit leichten Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 9.000 Euro.