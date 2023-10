Herne: Zwei Einbrüche in einer Nacht – Polizei sucht Zeugen

In Herne sind Unbekannte in einen Kiosk und bei einem Juwelier eingebrochen.

Herne. In Herne wurde in einer Nacht in zwei Geschäfte eingebrochen – bei einem Juwelier und einem Kiosk. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gleich zwei Mal wurde in der Nacht zu Samstag, 30. September, in Herne-Wanne in Geschäftsräume eingebrochen. Ein Zusammenhang beider Taten ist nicht auszuschließen, teilt die Polizei mit.

Gegen 2.35 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter laut Polizei das Schaufenster eines Juweliergeschäftes an der Hauptstraße 269 ein und griff in die Auslage. Anschließend flüchtete er in Richtung Parkstraße. Der Tatverdächtige wird laut Polizei wie folgt beschrieben: etwa 40 Jahre alt, Kapuzenpullover mit Aufschrift, Mütze und Kapuze auf dem Kopf, helle Jeans, helle Turnschuhe, Umhängetasche.

Noch während die Polizei am Einsatzort war, wurde gegen 3.30 Uhr ein weiterer Einbruch in unmittelbarer Nähe gemeldet. Ein oder mehrere Täter sind in einen Kiosk an der Hammerschmidtstraße 14 eingebrochen. In beiden Fällen stehen Angaben zur Beute noch aus, so die Polizei.

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Die Kripo ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

