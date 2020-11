Herne: Zusammenstoß zwischen Kind und Auto – Zeugen gesucht

Die Polizei in Herne sucht Zeugen für einen Unfall.

Herne. In Herne ist es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Mädchen gekommen. Die Polizei sucht nun das Mädchen und Zeugen.

Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Schulkind und einem Auto in Wanne-Eickel sucht die Polizei Zeugen. Am Donnerstag, 29. Oktober, gegen 13.50 Uhr, stieg eine Schülerin aus dem Bus der Linie 362 (Kurhausstraße, Haltestelle „Benzstraße“) aus. Das Mädchen betrat, wohl ohne vorher auf den Fahrzeugverkehr zu achten, in Höhe der Agnesstraße den Zebrastreifen, teilt die Polizei mit.

Plötzlich wurde das Kind von einem Auto touchiert. Dessen Autofahrerin hielt unmittelbar an. Trotz der Aufforderung stehen zu bleiben, entfernte sich das Kind vom Unfallort. Das Mädchen soll zwischen 13 und 15 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß sein und lange braune Haare haben. Sie trug eine schwarze Jacke.

Die Ermittler des Bochumer Verkehrskommissariats suchen weitere Zeugen des Unfalls und insbesondere das flüchtige Mädchen. Hinweise werden unter der Rufnummer 0234 909-5206 oder außerhalb der Geschäftszeit auf der Polizeiwache in Wanne-Eickel unter der Durchwahl 0234 909-3720 entgegen genommen.

