Herne: Zivilfahnder erwischen Diebinnen auf frischer Tat

Herne. In einem Drogeriemarkt in der Wanner Innenstadt machten zwei Frauen lange Finger. Doch sie wurden von Zivilfahndern der Bundespolizei beobachtet.

Zwei Taschendiebinnen sind am Dienstagmorgen in der Wanner Innenstadt auf frischer Tat ertappt worden. Das Opfer hatte den Diebstahl noch nicht bemerkt.

Die Bundespolizei schildert den Tathergang wie folgt: Gegen 9.40 Uhr hielten sich Bundespolizisten der Fahndungs- und Ermittlungsgruppe Taschendiebstahl am Hauptbahnhof Wanne-Eickel auf, als ihnen zwei junge Frauen auffielen. Das Duo schaute sich augenscheinlich nach Passanten um, die Taschen oder Rucksäcke mit sich führten. Wenig später liefen die beiden Frauen Richtung Innenstadt.

Frauen kundschafteten Mütter mit Kinderwagen und Senioren mit Rollator aus

In einem Drogeriemarkt kundschafteten sie offensichtlich Kundinnen mit Kinderwagen oder Rollatoren aus. Die Frauen hielten sich schließlich in der Nähe einer 28-Jährigen Mutter mit Kinderwagen auf, die zu diesem Zeitpunkt Ware aus einer Auslage entnahm. Plötzlich liefen beide Frauen Richtung Ausgang. Ein Bundespolizist fragte die Mutter, ob ihr das Portemonnaie fehle. Das wurde zuvor aus der Wickeltasche entwendet, die am Griff des Kinderwagens befestigt war.

Am Ausgang des Geschäfts nahmen weitere Beamte die beiden Verdächtigen fest. In der Umhängetasche einer 21-Jährigen fanden diese die Geldbörse. Eine Videoauswertung ergab, dass eine der Frauen in die Tasche griff, um das braune Portemonnaie herauszunehmen, während die andere die Handlung mit ihrem Körper in Richtung weiterer Kunden oder Angestellten verdeckte.

Die Beamten gaben der Essenerin ihr Eigentum zurück und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gewerbsmäßigen Diebstahls ein.

