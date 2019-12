In einer Herner Siedlung hat sich ein Hausbewohner Ziegen und ein Schaf zugelegt. Die Nachbarn sind entsetzt - und fordern Hilfe von der Stadt.

Herne: Ziegen und Schaf in Wohnsiedlung verärgern Nachbarn

Die Siedlung In der Esche in Sodingen liegt beschaulich und ruhig in der Nähe von Ostbach und Revierpark Gysenberg. Für einige Anwohner ist es nun vorbei mit der Ruhe: Ein Bewohner hat sich Ziegen und ein Schaf angeschafft. Die Nachbarn gehen auf die Barrikaden – und fordern Hilfe von der Stadt.

Ralf Witten ist einer der Betroffenen. Der 60-Jährige wohnt mit seiner Frau Bettina in einem Reihen-Doppelhaus in der Straße In der Esche, und es ist das Grundstück links von ihm, auf dem seit einigen Wochen zwei Ziegen und ein Schaf grasen. Wobei: Grasen ist nicht der richtige Ausdruck, liefen die Tiere im Garten doch zwischen reichlich Gerümpel über das verwilderte Grundstück – und zwar Tag und Nacht.

Ratten machen sich in der Nachbarschaft breit

„Der Zustand ist unmöglich“, kritisiert Witten. Die Tiere blökten kräftig und raubten ihm und seiner Frau nachts den Schlaf. Außerdem machten sie Krach, wenn sie gegen Gegenstände stießen. Nicht zuletzt stinke es erbärmlich. Und schlimmer: Ratten machten sich in der Nachbarschaft breit, weil Futter von den Besitzern nicht nur in dem selbst gezimmerten Stall liege, der meist offen stehe, sondern auch in den Garten geworfen werde. „Die Nachbarn im Umkreis regen sich alle über den Zustand auf“, sagt Witten.

Eine der Nachbarn ist Sybille Hülsmann. Die Doppelhaushälfte von ihr und ihrem Mann grenzt nicht an das Grundstück mit den Tieren an. Den Kaffee hat sie aber trotzdem auf. Auch sie beklagt Lärm, Gestank und Ratten. „Ich habe Angst, dass eine Ratte plötzlich bei uns im Keller sitzt“, erzählt sie. Wie Witten sagt sie, dass die Nachbarn mit den Tier-Besitzern gesprochen und Kritik an der Tier-Haltung geäußert hätten. Die Nachbarn seien neu und bewohnten das Haus noch nicht. Sie schauten dort unregelmäßig nach dem Rechten. Antwort der neuen Nachbarn: Sie wollten in die Ziegen-Zucht einsteigen.

Lokales Der Tierpark im Revierpark Gysenberg Im Tierpark im Revierpark Gysenberg gibt es Ziegen und Schafe, unter anderem aber auch Esel, Schweine, Kühe und Pferde sowie Hühner, Gänse und Kaninchen. Gedacht ist der Tierpark – ein hofartig gestaltetes Fachwerkgebäude mit Stallungen und einer Tenne als Klassenzimmer vor Ort – laut Stadt als „heimatnahe Erholung mit pädagogischem Konzept“. Betreiber des Tierparks ist die Stadt Herne, geöffnet ist er je nach Witterung und bis zum Einbruch der Dunkelheit.

Das, betont Hülsmann, gehe gar nicht. Ziegen und Schafe hätten in Wohnsiedlungen nichts verloren. Artgerecht gehalten würden sie schon mal gar nicht. Sie habe die Stadt schon vor Wochen auf die Tiere und ihre Folgeerscheinungen aufmerksam gemacht, passiert sei nichts, auch nicht nach wiederholtem Kontakt. „Die Mühlen der Verwaltung mahlen sehr langsam“, kritisiert sie. Und fragt: Warum holt die Stadt die Ziegen und das Schaf nicht kurzerhand ab und bringt sie artgerecht etwa im Tiergehege des Gysenberg unter?

Stadtsprecher: Diese Tiere dürfen nicht gehalten werden

„Die Stadt ist nicht untätig“, betont Stadtsprecher Christoph Hüsken. Er habe Verständnis für die Kritik der Nachbarn und gibt ihnen recht: „Ziegen und Schafe dürfen in Wohngebieten nicht gehalten werden.“ Deshalb habe die Stadt auch ein Ordnungsverfahren gegen die Tier-Besitzer eingeleitet. Aber: Dabei müssten die rechtlichen Vorgaben eingehalten werden, und dazu gehöre auch, dass die Besitzer angehört werden. Dazu seien sie von der Verwaltung schriftlich aufgefordert worden, die Frist ende im Januar. „Deshalb können wir die Tiere nicht einfach mal abtransportieren“, erklärt Hüsken.

Um die Ratten, betont er, kümmere sich die Verwaltung aber bereits. Das Ordnungsamt habe nach der Kritik der Nachbarn umgehend mit der Bekämpfung der Nager begonnen. Und noch mal zurück zu den Tieren: Zumindest schon mal eine Ziege, so der Kenntnisstand der Stadt, soll kurzfristig vom Besitzer weggeschafft werden. Für die WAZ war es nicht möglich, die Tier-Besitzer zu kontaktieren.