Herne: Zentraler Parkplatz wird für zwei Tage gesperrt

Dieser Parkplatz in Herne wird für zwei Tage dicht gemacht.

Herne. In Herne muss ein zentraler Parkplatz für zwei Tage gesperrt werden. Entsprechende Schilder werden aufgestellt. Das ist der Hintergrund.

Der Parkplatz an der Berliner Straße in Wanne-Eickel – gelegen zwischen dem Integration Point des Jobcenters, Heidstraße 2, und der Autowaschanlage – wird für zwei Tage gesperrt: am Donnerstag, 9. November, und Freitag, 10. November. Das teilt die Stadt Herne mit.

Grund für die Sperrung seien Grünpflege-Arbeiten. Am Montag, 30. Oktober 2023, würden entsprechende Schilder aufgestellt, die auf die Sperrung hinweisen, heißt es abschließend.

