Herne: Worüber der neue Seniorenratgeber informiert

Der aktualisierte Seniorenratgeber für Herne liegt vor und ist an zahlreichen Stellen in der Stadt erhältlich.

Herne. Die Stadt hat einen neuen Seniorenratgeber veröffentlicht - erstmals mit türkischsprachigem Teil. Was in der Broschüre steht, wo es sie gibt.

Der städtische Seniorenratgeber „Älter werden in Herne“ ist nun in neunter Auflage erschienen.

Der Anteil der Hernerinnen und Herner, die 60 Jahre und älter seien, liege bei etwa 29 Prozent, so die Stadt in einer Pressemitteilung. An diese große Zielgruppe und ihre Angehörigen richte sich die aktualisierte Ausgabe des Seniorenratgebers. Die Broschüre erscheine seit Mitte der 90er-Jahre und werde seitdem regelmäßig überarbeitet. „Ganz aktuell sind die Informationen zum Wohngeld, da hier neue Vorgaben gelten“, sagte Dezernent Frank Burbulla.

Ralf Bittokleit (re.) vom Fachbereich Soziales und Dezernent Frank Burbulla stellten den neuen Seniorenratgeber „Älter werden in Herne“ vor. Foto: Frank Dieper / Stadt Herne

„Erstmals liegt dem Seniorenratgeber auch ein Einleger in türkischer Sprache bei“, erklärt Ralf Bittokleit vom Fachbereich Soziales, der die Broschüre redaktionell betreut. Dieser könne ebenfalls auf Nachfrage angefordert werden. In diesem Einleger würden Bereiche des Ratgebers zu Leistungssystemen bei Pflege- und Sozialhilfebedürftigkeit oder der Rentenversicherung in türkischer Sprache erläutert. „Praktisch ist außerdem eine einseitige Aufstellung von Notfall-Telefonnummern, die wir in Zusammenarbeit mit der Polizei erstellt habe“, so Bittokleit.

Der 70-seitige Ratgeber erscheint in Zusammenarbeit mit dem Mediaprint Infoverlag in einer Auflage von 4.000 Ausgaben, davon haben 1000 die türkischsprachige Beilage. Die Broschüre ist an den Pforten der Rathäuser und Verwaltungsgebäude der Stadt erhältlich und wird auf Nachfrage ausgegeben. Sie wird außerdem zielgerichtet durch Wohlfahrtsverbände, Organisationen und Institutionen verteilt.

Auf Nachfrage schickt Ralf Bittokleit Interessierten ein Exemplar des Seniorenratgebers zu (Kontakt: 02323/16-3526).

