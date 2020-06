Herne: Wohnung verqualmt - Frau rettet sich auf Balkon

Herne. Eine Frau war bei einem Brand in Herne in ihrer Wohnung eingeschlossen, wegen des Qualms flüchte sie auf den Balkon. Die Feuerwehr rettetet sie.

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Herne ist eine Frau am Sonntagabend kurz vor Mitternacht vor den Flammen auf einen Balkon geflüchtet. Dort wurde sie von der Feuerwehr gerettet.

Wie die Feuerwehr berichtet, wurden die Rettungskräfte um 23.50 Uhr über einen ausgelösten Heimrauchmelder in einem Wohnhaus auf der Viktor-Reuter-Straße in Herne-Mitte von dem Feuer informiert. Als die Feuerwehr eintraf, brannte es in der Küche; unter anderem hatte die Dunstabzugshaube Feuer gefangen, auch andere Gegenstände brannten in voller Ausdehnung. Die Wohnungsinhaberin hatte sich auf den Balkon gerettet, konnte wegen des massiven Rauchs die Wohnung aber nicht mehr verlassen.

Herne: Feuerwehr kämpfte sich ins Gebäude vor

Die Frau wurde von einem Polizeibeamten, der vor dem Haus stand betreut. Ein Angriffstrupp der Feuerwehr kämpfte sich ins Gebäude vor, gleichzeitig führte die Polizei alle anderen Bewohner aus dem Haus. Der Angriffstrupp, so die Feuerwehr weiter, rettete die Wohnungsinhaberin und übergab sie dem Rettungsdienst. Nach notärztlicher Untersuchung wurde sie zur Vorsicht in ein Krankenhaus transportiert.

Insgesamt wurden 15 Menschen aus dem Gebäude gerettet, zwei wurden durch die Notärztin untersucht, ein weiterer Bewohner kam ebenfalls zur Vorsicht ins Krankenhaus. Der Angriffstrupp löschte nach der Rettung der Frau den Brand in der Küche, wegen der massiven Rauchentwicklung mussten die betroffene Wohnung und das Treppenhaus belüftet werden.

Im Einsatz waren beide Löschzüge der Berufsfeuerwehr, zwei Notärzte und drei Rettungstransporte mit insgesamt 32 Einsatzkräften. Während des Einsatzes stellten die Löschzüge In der Wanne und Bickern-Crange den Grundschutz in der Stadt sicher.