Polizei Herne: Wilde Flucht nach Raubversuch mit Messer in Taxi

Herten/Herne. Der Versuch, einen Taxifahrer zu berauben, hat am Freitagabend zu einer wilden Flucht von Herten nach Herne geführt. Polizei fasst Verdächtige.

Ein Raubversuch auf einen Taxifahrer hat am Freitagabend in Herten einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz. Am Ende wurden ein Mann und eine Frau vorläufig festgenommen - die vor Nässe trieften.

Denn die Flucht des 41-jährigen Verdächtigen und seiner 32-jährigen Begleiterin führte unter anderem durch die Emscher, berichtete eine Polizei-Sprecherin am Freitagabend. Seinen Anfang nahm der Fall in einem Taxi im Bereich von Cranger Straße/Im Emscherbruch, berichtete die Polizei.

Raubversuch in Taxi: Paar schwimmt auf Flucht durch Emscher

Der Mann und die Frau waren laut Polizei in einem Taxi unterwegs. Als es ans Bezahlen ging, sei es zum Streit gekommen, teilte die Polizei ihren ersten Erkenntnissen nach mit. Der 41-Jährige habe den Taxifahrer mit einem Messer bedroht. Doch der Fahrer konnte flüchten und die Polizei alarmieren; da war es 17 Uhr. Das Paar habe daraufhin versucht, das Taxi zu starten, doch das misslang. Die nächste halbe Stunde war dann Flucht angesagt.

Richtung Ewaldstraße seien die beiden gerannt, berichtet die Polizei. Dann seien sie durch die Emscher geschwommen. Auf Herner Stadtgebiet seien sie anschließend über Bahngleise gelaufen und hätten sich in ein Stellwerksgebäude am Westhafen geflüchtet.

Bahnarbeiter in Stellwerksgebäude bedroht

Das alles hatte die Besatzung des hinzugerufenen Polizei-Hubschraubers „Hummel“ beobachtet, berichtete die Polizei. Was die Besatzung nicht hatte sehen können: Die Flüchtenden trafen auf zwei Bahnarbeiter. Sie hätten von einem der beiden dessen Autoschlüssel gefordert; weil der Arbeiter sich weigerte, sei es zu einer Schlägerei gekommen.

„Dann flüchtete das Paar nach draußen“, schilderte die Polizei am Abend. Die Flüchtenden seien erneut über die Bahngleise gerannt. Danach hätten sie versucht, in ein geparktes Auto einzudringen, indem sie dessen Scheibe einschlugen. Das glückte aber nicht, berichtete die Polizei. Zudem waren dann Polizisten vor Ort und fassten den Mann und die Frau.

Polizei stellt Messer sicher

Das Messer, mit dem der Taxifahrer und die Bahnmitarbeiter bedroht worden sein sollen, konnten Polizisten sicherstellen. Zudem stellte sich heraus, dass der 41-Jährige aus Recklinghausen und seinen 32-jährige Begleiterin aus Herne kamen und mit Haftbefehl gesucht seien - mit welchem Tatvorwurf, konnte eine Polizeisprecherin am Abend auf Nachfrage nicht sagen.

Der Einsatz dauerte insgesamt etwa eine halbe Stunde, sagte die Sprecherin. Die Frau und der Mann wurden vorläufig festgenommen. Weiteres werde sich wohl am Samstag ergeben, sagte die Sprecherin. Dann stehe unter anderem die Frage an, ob beide in Untersuchungshaft genommen werden.

Die Ermittlungen wurden der Kriminalpolizei im Polizeipräsidium Recklinghausen übergeben.

(dae)

