Herne: Welches Gebäude muss hier einem Neubau weichen?

In Herne hat in den vergangenen Jahren kaum ein anderes Gebäude für so viele Schlagzeilen gesorgt wie dieses. Es wurde vor Jahrzehnten gebaut, weil die Menschen jährlich zu Tausenden in den Vorgängerbau strömten, und die Besitzer wollten alles noch größer, noch moderner machen.

Unsere Frage: Welches Gebäude wird hier abgerissen, damit ein Neubau errichtet werden kann? In unserer Serie „Herne historisch“ wollen wir in den nächsten Tagen über die Geschichte der Gebäude berichten. Haben Sie noch Erinnerungen an das alte Gebäude? Oder an die feierliche Eröffnung des neuen Hauses? Dann schicken Sie uns Ihre Erinnerungen bis Donnerstag, 5. November, an redaktion.herne@waz.de. Tipp: Das Gebäude rechts, an dem „Stauder Pils“ zu lesen ist, steht noch heute.