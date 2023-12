Herne: Weihnachtsmärkte nach Weihnachten – wo geht‘s weiter?

Herne Cranger Weihnachtszauber und Co.: Welche Weihnachtsmärkte haben nach Weihnachten in Herne noch geöffnet. Wann geht‘s los? Wann ist Schluss?

Auch nach Weihnachten ist die Weihnachtszeit in Herne noch nicht vorbei. Der Cranger Weihnachtszauber und auch der Weihnachtsmarkt in der Herner Innenstadt haben noch länger geöffnet. Beim Cranger Weihnachtszauber gibt‘s auch noch ein großes Finale. Der Markt in der Innenstadt macht sogar bis in den Januar hinein weiter.

Beim Cranger Weihnachtszauber geht‘s noch an den Weihnachtstagen wieder los: Die winterliche Kirmes auf dem Kirmesgelände öffnet bereits am 2. Weihnachtsfeiertag wieder, nachdem an Heiligabend und am 1. Feiertag geschlossen ist. Am 26. Dezember geht‘s ab 12 Uhr los. Es ist bis 21.45 Uhr geöffnet.

Ein großes Feuerwerk zum Abschluss des Cranger Weihnachtszaubers

An den Ferientagen danach ist täglich von 14 bis 21.45 Uhr auf dem Cranger Weihnachtszauber Betrieb. Die Schaustellerinnen und Schausteller auf Crange beten für gutes Wetter. Es ist kein Geheimnis, dass der Regen in den vergangenen Wochen auch für schwächere Umsätze gesorgt hat. Vor allem in der Woche vor Weihnachten hatte Dauerregen dafür gesorgt, dass auch viele klassische Freundes- und Familientreffen auf dem Weihnachtszauber ausfielen. Donnerstagabend musste der Markt wegen des heftigen Sturms schließen.

So oder so: Zum Finale des Cranger Weihnachtszaubers am Samstag, 30. Dezember, ist ein großes Feuerwerk geplant. Am letzten Öffnungstag ist wieder ab 12 Uhr geöffnet. Um 21.45 Uhr ist dann endgültig Schluss. Der Weihnachtszauber kostet wie gehabt 2 Euro Eintritt pro Person für alle Gäste im Alter ab vier Jahren. Für die Parkplätze werden fünf Euro Parkgebühren fällig.

Starker Regen auf dem Cranger Weihnachtszauber: Die Wochen vor Weihnachten waren stark verregnet. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

Weihnachtsmarkt in der Herner Innenstadt wird zum Wintermarkt

Aber auch in der Herner Innenstadt geht es nach Weihnachten noch weiter. Der Weihnachtsmarkt heißt dann Wintermarkt und wird nicht mehr vom Herner Stadtmarketing verantwortet, sondern von den Standbetreibern selbst. Im vergangenen Jahr war die längere Öffnung bis in den Januar hinein gut angekommen.

In diesem Jahr soll für den Wintermarkt erst am 5. Januar Schluss sein. Der Wintermarkt soll wie der Weihnachtsmarkt kein klassisches Weihnachtsmarkt-Publikum anziehen, sondern eher Menschen, die in der Innenstadt arbeiten oder zum Einkaufen unterwegs sind, abholen.

Der Gysenberger Weihnachtsmarkt dagegen hat die „Saison“ beendet. Finale war am Freitagabend mit einer großen Party. Veranstalter Norbert Menzel zeigte sich sehr zufrieden, trotz der langen Regenphasen.

