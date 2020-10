Herne: WDR sagt „Tage Alter Musik“ wegen Corona ab

Auch eine Ausstellung von Instrumenten im Kulturzentrum gehört zum Programm der Tage Alter Musik in Herne. Das Festival muss in diesem Jahr ausfallen.

Herne. Nun also auch die Tage alter Musik: Warum der Westdeutsche Rundfunk das für November geplante renommierte Festival in Herne abgesagt hat.

Die Tage Alter Musik finden wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nun doch nicht statt. Das Festival sollte vom 12. bis 15. November in Herne veranstaltet werden.

Dazu habe sich der WDR in Absprache mit der Stadt Herne entschieden, teilt der Sender mit. Die Tage Alter Musik in Herne sind ein international ausgerichtetes Festival, das auch in diesem Jahr wieder Künstler aus ganz Europa eingeladen hatte. Deren Präsenz vor Ort könne jedoch derzeit verantwortungsvoll nicht ermöglicht werden.

Die Konzerte unter dem geplanten Festivalthema „Zurück zur Natur“ sollen nunmehr im kommenden Jahr vom 11. bis 14. November 2011 stattfinden.