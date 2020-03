Herne: WAZ sucht Erinnerungen an gewaltiges Bauwerk

Herne. In Herne wurde im vergangenen Jahrhundert ein gewaltiges Bauwerk errichtet – das größte seiner Art in Europa. Was war das für eins?

In Herne gab es einst ein mächtiges Bauwerk aus Eisen, das einzigartig in Europa war. Die WAZ fragt: Wer weiß, wann es wo gebaut wurde? Und wie es genannt wurde?

Die WAZ berichtet in Kürze in der Serie „Herne historisch“ über den Koloss, der – so viel sei verraten – oberirdisch verlief und heute längst abgerissen ist. Wir wollen wieder wissen: Wer weiß, um welches Bauwerk es sich handelt? Und welchen Spitznamen die Menschen ihm schnell gaben? Wer hat sogar noch Erinnerungen an das einstige Wahrzeichen der Stadt? Welche?

Die WAZ bittet um Einsendungen an redaktion.herne@waz.de oder an WAZ-Redaktion, Bahnhofstraße 64, 44623 Herne. Das Stichwort: „Herne historisch“.