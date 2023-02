Herne: Warnmelder schlägt Alarm – Feuerwehr rettet Bewohner

Herne. Weil ein Kohlenmonoxid-Warnmelder Alarm schlug, konnte die Feuerwehr in Herne rechtzeitig anrücken. Eine Frau kam ins Krankenhaus.

Ein Kohlenmonoxid-Warnmelder, der Alarm auslöste, hat die Feuerwehr am Sonntagabend, 26. Februar, im Herner Ortsteil Horsthausen auf den Plan gerufen.

Wie die Feuerwehr mitteilt, meldete sich das Gerät, das die Kohlenmonoxid-Konzentration im Raum misst, kurz vor 20 Uhr in einer Wohnung auf der Luisenstraße. Als die Rettungskräfte eintrafen, warte ein Bewohner schon vor dem Hauseingang und berichtete von dem Alarm. Ein Trupp unter Atemschutz ging mit einem Messgerät in die Räume. Die Ehefrau des Bewohners stand da bereits im Treppenraum. Sie klagte über Unwohlsein. Sie wurde dem Rettungsdienst übergeben und kurze Zeit später in ein Herner Krankenhaus transportiert.

Die Messungen der Einsatzkräfte, so die Feuerwehr weiter, ergaben in der Tat eine erhöhte Kohlenmonoxid-Konzentration in der gesamten Wohnung. Die Heiztherme wurde daraufhin ausgeschaltet und die Wohnung gelüftet. Außerdem wurden die Stadtwerke und der Bezirksschornsteinfeger hinzugerufen. Nach dem Eintreffen des Schornsteinfegers und einer Heizungsfachfirma wurden technische Unregelmäßigkeiten beim Betrieb der Heizanlage festgestellt, wodurch sich zeitweise immer wieder giftiges Kohlenmonoxid in der Wohnung ansammelte.

Nur durch den installierten CO-Warnmelder konnten schlimmere gesundheitliche Schäden der Bewohner verhindert werden, bilanziert die Feuerwehr. Sie weist noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass CO- Warnmelder Leben retten können, wenn sich Feuerstätten in einer Wohnung befinden. Die Feuerwehr war mit elf Kräften der Berufsfeuerwehr und sechs Kräften des Rettungsdienstes etwa eine Stunde im Einsatz.

