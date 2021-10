Herne: Wanne-Eickeler Duo veröffentlicht zweiten Cartoonband

Herne. „Der Esel hat Rücken“: So lautet der neue Cartoonband des Duos „Double Wan“ aus Herne. Dabei geht es wieder um tierische Wortwitze.

Zwei futternde Igel haben „Schmetterlinge im Bauch“, eine gestürzte Reiterin ist „gar nicht gut drauf“, und auf einem Schiff sind – dem Rum sei dank – die „Schotten völlig dicht“. Mit bebilderten Wortwitzen wie diesen hat das Wanne-Eickeler Duo „Double Wan“ schon zuletzt für jede Menge Lacher gesorgt. Nun legen die Freunde Volker Hilbt und Dietmar Zywek einen zweiten Cartoonband vor. Titel: „Der Esel hat Rücken“. Namensgebend ist der stadtmusikant-bekannte Bremer Esel, der die Dreifach-Last von Hund, Katze und Hahn nicht mehr tragen kann.

„Vom ersten Band haben wir etwa 130 Exemplare verkauft, das lief super“, freut sich Hilbt, der schreibende Kopf hinter den Wortwitzen. Ums große Geld sei es aber ohnehin nie gegangen: „Wir haben einfach Spaß daran, andere zu unterhalten“, erklärt der Wanne-Eickeler. Während er beim Hundespaziergang durch Holsterhausen, vorbei am Gasometer oder Horststadion, immer wieder neue Sprüche in seinem Handy notiert, sitzt Dietmar Zywek auf dem Dachboden und bringt alles in Aquarell-Zeichnungen zum Leben.

Herne: Biene hat Pollenallergie, Katze fragt in Bank nach Mäusen

Pollenallergie? Ach was: „Bee happy“! Foto: Double Wan

„Meist male ich mehrere Bilder parallel, für einen Cartoon brauche ich etwa drei Stunden“, sagt Zywek, der seit über 20 Jahren passionierter Maler ist. Unter anderem zählt er zum Teilnehmerstamm an der Volkshochschule sowie der traditionellen Sommerakademie in Herne. „Bei manchen Sprüchen kommt mir sofort eine Idee, auf anderen muss ich etwas herumkauen“, so der 66-Jährige. Der Sprachwitz von Hilbt, der auf die Kunst von Zywek trifft, ist auch im neuen Band hauptsächlich tierischer Natur. Die Biene mit Pollenallergie gehört ebenso dazu wie die Katze, die in der Bank nach Mäusen fragt, oder der Boxer, der sich niedergeschlagen fühlt.

„Tiere eigenen sich für Wortwitze so gut, weil man damit niemanden verletzt“, erklärt Hilbt, der 40 Jahre lang als Journalist und Pressesprecher arbeitete. Hinsetzen tut er sich zum Ersinnen seiner Witze nie, „das kommt alles so“, versichert er. Dutzende neue Sprüche seien ihm so im Laufe des vergangenen Jahres eingefallen. „Der erste Band hatte nur 25 Cartoons, diesmal legen wir 100 Cartoons vor“, sagt Hilbt. Teurer geworden ist der Buchband (16 Euro), der auch in kleiner Form als Kalender (9,95 Euro) erhältlich ist, allerdings nicht. „Dieser Band ist auch grafisch viel professioneller aufgemacht“, kündigt Hilbt an. Noch etwas ist neu: „Der Cartoonband ist diesmal auch als E-Book erhältlich“, sagt der 63-Jährige.

Freunde haben schon wieder 30 bis 35 neue Ideen in der Schublade

Er betont jedoch: „Der Band ist eher nichts für Kinder, sie können meist noch nicht so weit wie nötig um die Ecke denken.“ Als Nikolaus- oder Weihnachtsgeschenk eigneten sich Band oder Kalender aber bestens, wirbt er. Im Handel sind die neuen Exemplare bereits erhältlich, die Stadtwerke Herne und ein Versicherungskaufmann hätten dem kreativen Freundespaar bereits Großbestellungen abgenommen.

Dass es auch einen dritten Cartoonband geben wird, sei schon so gut wie gesetzt: „Wir haben schon wieder 30 bis 35 neue Ideen in der Schublade“, verrät Hilbt. Wann der erscheine, das hänge ein bisschen von seinem Freund Zywek ab. „Der muss ja mit dem Zeichnen auch noch hinterherkommen“, sagt Hilbt und lacht.

>> WEITERE INFORMATIONEN: An mehreren Orten erhältlich

Den ersten Cartoonband legte das Duo „Double Wan“ unter dem Titel „Das Wort beim Wort nehmen – sei kein Frosch“ im Jahr 2020 vor. Der zweite Band ist nun mit 100 Zeichnungen unter dem Titel „Der Esel hat Rücken“ im Net-Verlag erschienen.

Genau wie der Kalender ist es vorrätig im Literaturhaus bei Koethers & Röttsches (Bebelstraße 18) und Budde (Berliner Platz 6a) in Herne-Mitte sowie bei Pro Büro (Hauptstraße 198) in Wanne-Eickel, aber auch bei den Autoren selbst (hallo@double-wan.de).