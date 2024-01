Herne: Vonovia saniert 75 Wohnungen in neun Häusern

Herne Vonovia hat in Herne 57 Wohnungen in neun Häusern saniert und auch vor den Gebäuden vieles erneuert. Was alles angepackt wurde.

In Herne schmücken jetzt weiße und orangefarbene Fassaden die Gebäude am Westring/Ecke Overweg. Dort in Herne-Mitte hat Vonovia insgesamt 57 Wohnungen in neun Häusern modernisiert, wie das Wohnungsunternehmen mitteilt. Ein besonderes Highlight seien die 48 neuen Balkone. Auch das Wohnumfeld sei angepackt worden.

„Ein wesentlicher Aspekt bei der Modernisierung ist vor allem die energetische Optimierung unserer Gebäude gewesen“, so Vonovia-Quartiersmanager Karl Cielontko in einer Mitteilung. Im Zuge der Modernisierung seien zum Beispiel die Außenwände, Kellerdecken und Dächer gedämmt sowie energieeffizientere Fenster in Flur und Wohnungen ebenso wie neue Haus- und Wohnungstüren eingebaut worden. Zur energetischen Sanierung gehöre zudem ein sogenannter hydraulischer Abgleich, durch den die Heizungen nun noch gleichmäßiger Wärme verteilen könnten. Darüber hinaus habe Vonovia auf dem Dach eine Photovoltaik-Anlage aufgebaut. Diese habe eine Leistung von 54 Kilowatt Peak und versorge künftig die Gebäude mit nachhaltiger Energie.

Auch das Wohnumfeld zeige sich nach der Baumaßnahme in einem modernisierten Bild: So seien unter anderem Türsprechanlagen eingebaut und die Klingel- und Briefkastenanlagen sowie die Elektroleitungen im Treppenhaus erneuert worden. Für die Kinder des Quartiers sei außerdem ein neuer Spielplatz im Grünbereich mit Sandkästen, Wippen, einem Balancierbalken und Bänken geplant worden. „Wir passen das Umfeld unserer Wohnungen stetig an die Bedürfnisse unserer Mieterinnen und Mieter an“, kommentiert Cielontko. Bei den Gebäuden am Westring trügen beispielsweise eine neue Außenbeleuchtung und ein neuer Farbanstrich im Treppenhaus, Keller und Dachraum sowie an der Fassade zu einem gemütlichen Wohnumfeld bei.

