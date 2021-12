Herne: Viele Einsätze der Feuerwehr – Nachbarstädte helfen

Herne. Die Feuerwehr in Herne hatte am Sonntag ungewöhnlich viele Einsätze. Aus Nachbarstädten halfen Notärzte aus. Eine Frau und ein Hund starben.

Einen unruhigen dritten Advent haben die Feuerwehr Herne und der Rettungsdienst am Sonntag, 12. Dezember, erlebt: Es gab deutlich mehr Einsätze als üblich. Trauriger Schlusspunkt: Eine Frau und ein Hund kamen bei einem Wohnungsbrand ums Leben.

Gegen 12.30 Uhr, so teilte die Feuerwehr am Montagmorgen mit, rückte der Löschzug der Feuerwache Herne zu einem Brand im Eingangsbereich einer Kindertagesstätte an der Mont-Cenis-Straße aus. Dort brannte Papier (Reklame) vor der Tür. In Zusammenarbeit mit der Polizei, die zuerst angekommen war, konnte der Brand auf den Ort begrenzt werden. Gegen 16.15 Uhr erfolgte die nächste Alarmierung des Löschzuges 1: Ebenfalls auf der Mont-Cenis-Straße brannte Unrat an einer Garage. Das Feuer konnte mit einem Rohr unter Atemschutz ebenfalls zugig gelöscht werden.

Herne: Notärzte aus den Nachbarstädten halfen aus

Im weiteren Verlauf des dritten Advents wurden durch die Einsatzkräfte noch eine Ölspur beseitigt, Tragehilfe für den Rettungsdienst geleistet und notfallmäßig eine Wohnungstür geöffnet. Währenddessen waren die Kräfte des Rettungsdienstes ebenfalls häufig gefordert. Unterstützung bekamen sie zum Teil auch durch Notärzte aus den Nachbarstädten.

Gegen 22.50 Uhr löste zudem die automatische Brandmeldeanlage eines Chemiebetriebes im Wanne-Eickel aus, heißt es weiter. Aufgrund eines möglichen Gefahrenpotenzials rückten Einsatzkräfte beider Feuerwachen aus. Nach einer Erkundung konnte ein Schaden aber ausgeschlossen werden: Die Brandmeldeanlage sei aufgrund einer technischen Störung ausgelöst worden. Die letzten Einsatzkräfte erreichten um kurz nach Mitternacht wieder die Wachen.

Gegen 0.20 Uhr in der Nacht zu Montag dann die nächste Alarmierung: Anrufer meldeten ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Danziger Straße in Wanne. Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr konnte aus der Wohnung, in der das Feuer entstand, eine Mieterin und ein Hund nur noch tot geborgen werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel