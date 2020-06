Herne: Verfahren um Tempo-30-Zone endet mit Vergleich

Herne. Eine uralte juristische Auseinandersetzung ist mit einem Vergleich beendet worden. Es geht um die Tempo-30-Zone an der Recklinghauser Straße.

Der 4. Juni 2013 war ein Dienstag. Es war kein Tag, der in Jahresrückblicken eine Rolle gespielt hat. Die WAZ berichtete unter anderem darüber, dass in vielen NRW-Betrieben wieder Ältere gefragt sind. Auch das Hochwasser in Süd- und Ostdeutschland spielte eine Rolle. In Herne fand ein Blitzmarathon statt. Ein Verkehrsteilnehmer fuhr an der Recklinghauser Straße in die Radarfalle. Diese Tempoüberschreitung heute vor sieben Jahren war Auslöser für eine juristische Auseinandersetzung, die erst im vergangenen Juli beendet wurde.

Recklinghauser Straße? Genau: Einige Zeit vor dem Blitzmarathon war dort auf Druck der Politik eine Tempo-30-Zone eingerichtet worden. Die ständigen Grenzwertüberschreitungen, die die Feinstaub-Messstation registrierte, bereiteten Verwaltung und Politik Kopfzerbrechen. Das Tempolimit war Teil eines Maßnahmenkatalogs, um die Zahl der Überschreitungstage zu reduzieren.

Klägervertreter Arne Begrich: 30er-Zone hat nur lokalen Placebo-Effekt

Doch der geblitzte Autofahrer stellte sich auf den Standpunkt, dass an dieser Stelle gar keine Tempo-30-Zone hätte eingerichtet werden dürfen - und reichte Klage beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen ein. Arne Begrich, Anwalt des Klägers, führte schon damals zwei gewichtige Argumente an. Einerseits hatte bereits 2012 das Oberverwaltungsgericht NRW in einem anderen Fall keine Pflicht gesehen, sowohl auf der Dorstener Straße als auch auf der Recklinghauser Straße Tempo 30 anzuordnen. Bei beiden Straßen handele es sich um Hauptverkehrsstraßen. „Diese können bei einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h ihrer Bündelungsfunktion für den Verkehr ... nur noch eingeschränkt gerecht werden. Die sich daraus ergebende Verschlechterung der Verkehrsverhältnisse ist angesichts einer kaum spürbaren Verringerung der Feinstaubbelastung unverhältnismäßig“, heißt es im Urteil.

Rekordverdächtige Verfahrensdauer Am 4. Juni 2013 wurde der Autofahrer geblitzt, am 28. Februar 2014 erhob Rechtsanwalt Arne Begrich Klage am Verwaltungsgericht. Die Verhandlung, die zum Vergleich führte, fand am 16. Juli 2019 statt. Begrich schätzt aus seiner Erfahrung die Laufzeiten eines Verfahrens am Verwaltungsgericht zwischen zwei und drei Jahren. Dass es in diesem Fall deutlich länger war, dafür hat er auch keine plausible Erklärung. Fünfeinhalb Jahre seien jedoch rekordverdächtig.

Außerdem sehe der Luftreinhalteplan (LRP) für Herne nicht die Einrichtung einer Tempo-30-Zone vor, vielmehr seien darin Maßnahmen zur Verkehrsverflüssigung vorgesehen, so Begrich. Und vor dem Hintergrund, dass laut LRP bis zu 80 Prozent der Feinstaubproblematik regionale Hintergrundbelastung seien, habe die 30er-Zone lediglich einen lokalen Placebo-Effekt.

Verwaltung selbst hatte von der Einführung abgeraten

Und Begrich konnte im weiteren Verlauf des Verfahrens einen weiteren Punkt gegen die Tempo-30-Zone geltend machen. Die Herner Verwaltung selbst hatte von einer Einführung abgeraten. „Aus Sicht der Verkehrsplanung/Verkehrstechnik wird sich die Tempo 30 Anordnung negativ auf die Emissionsentwicklung in der Recklinghauser Straße auswirken“, heißt es in einem Verwaltungsschreiben. Die Mehrheit im Umweltausschuss sei diesen Argumenten nicht gefolgt und habe die Einführung von Tempo 30 beschlossen.

Im vergangenen Juli, also fünfeinhalb Jahre nachdem der Fahrer geblitzt worden war, fand die mündliche Verhandlung am Verwaltungsgericht statt. Sie endete mit einem Vergleich - was auch erklärt, warum die Schilder nach wie vor auf diesem Abschnitt stehen.

Kläger bekommt das Bußgeld erstattet, Stadt trägt die Verfahrenskosten

Das Gericht sieht vor dem Hintergrund der Verwaltungsvorgänge ebenfalls Hinweise, dass das Tempolimit keine geeignete Maßnahme war. Außerdem weist es darauf hin, dass es gar keine Überprüfung gegeben habe, ob die Maßnahme geeignet war. Wenn es also nur um Feinstaub gegangen wäre, hätte es womöglich ein Urteil zu Gunsten von Begrichs Mandanten gegeben. Doch die Stadt Herne verwies darauf, dass nun an der Stelle die Stickstoffdioxidbelastung gemessen werde und begründete damit das Tempo 30. Das Gericht sieht diese Maßnahme zwar wissenschaftlich als umstritten, aber nicht eindeutig widerlegt. An dieser Stelle sah Begrich eine potenzielle Gefahr, am Ende doch zu verlieren.

Und so stand am Ende der Vergleich. Der Kläger bekommt den Bußgeldbetrag in Höhe von 127,50 Euro erstattet, die Stadt Herne trägt die Verfahrenskosten.