Herne: Unfall an Holsterhauser Straße führt zu Verkehrschaos

Herne. Ein Unfall mit zwei Fahrzeugen führt am Mittwoch zur Sperrung der Holsterhauser Straße in Herne. Laut Polizei wurde eine Person verletzt.

Am Mittwochnachmittag hat sich an der Holsterhauser Straße ein Unfall ereignet, der in Wanne-Eickel ein „ziemliches Verkehrschaos“ auslöste. Wie ein Polizeisprecher bestätigte, waren an dem „Vorfahrtsfall“ zwei Fahrzeuge beteiligt. Infolge des Zusammenstoßes wurde eine Person leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

Herne: Holsterhauser Straße infolge des Unfalls gesperrt

Die Polizei sei wegen des Unfalls an der Holsterhauser Straße/ Ecke Narzissenweg gegen 14.20 Uhr verständigt worden. Während des Einsatzes sei laut dem Sprecher die Holsterhauser Straße auf Höhe des Fliederwegs gesperrt gewesen.

Mittlerweile ist der Verkehr wieder freigegeben, erklärte der Sprecher gegen 15.30 Uhr.

Wir aktualisieren diesen Artikel, sobald uns neue Informationen der Polizei vorliegen.

