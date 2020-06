Herne: Unbekannter schlägt Scheibe im Herner Bahnhof ein

Die Bundespolizei sucht nach Zeugen für einen Vorfall am Herner Bahnhof.

Herne. Ein Unbekannter hat am Donnerstag eine Scheibe im Herner Bahnhof eingeschlagen und sich wohl erheblich verletzt. Bundespolizei sucht Zeugen.

Nachdem eine unbekannte Person am Donnerstag, 11. Juni, Scheiben eines Glaskastens im Bahnhof Herne eingeschlagen hat und sich dabei offenbar verletzte, sucht die Bundespolizei nun Zeugen.

Als Bundespolizisten am Donnerstag gegen 0.45 Uhr den Herner Bahnhof bestreiften, fanden sie auf Gleis 1 einen eingeschlagenen Informationskasten vor. Bei der Ausführung der Tat muss sich die bislang unbekannte Person allerdings nicht unerheblich verletzt haben. Laut Polizei befanden sich am Kasten und im Bodenbereich „frische“ und großflächige Blutspuren. Diese konnten von den Bundespolizisten bis in den Ein-/ Ausgangsbereich des Bahnhofes nachverfolgt werden.

Bundespolizei sucht Zeugen

Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und bittet nun Zeugen um Hinweise. Sie fragt: Wer hat am 11. Juni zwischen etwa 23.45 Uhr und 0.45 Uhr eine Person im Bereich des Bahnhofes mit einer stark blutenden Verletzung bemerkt? Zeugen wenden sich bitte unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 an die Bundespolizei.

