Herne: Unbekannte randalieren im Wanne-Eickel Hbf

Herne. Unbekannte haben im Hbf Wanne-Eickel randaliert: Sie brachen in ein Büro ein, stahlen Gegenstände und versuchten, einen Automaten aufzubrechen.

Unbekannte sind am Mittwochabend auf einem Bahnsteig am Hauptbahnhof Wanne-Eickel gewaltsam in ein Büro eingedrungen und haben dann vermutlich mit einem Feuerlöscher einen Automaten beschädigt.

Die Bundespolizei wurde nach eigenen Angaben nach 22 Uhr über Sachbeschädigungen am Hauptbahnhof informiert. Als eine Streife dort eintraf, stellten die Beamten fest, dass die Scheibe eines Büros auf einem Bahnsteig eingeschlagen wurde. Der oder die Täter drangen anschließend vermutlich in die Räume ein und stahlen einen Bürostuhl sowie einen Feuerlöscher.

Der Feuerlöscher wurde dann auf dem Bahnsteig entleert. Mit dem Feuerlöscher versuchten die Unbekannten schließlich, die Scheiben eines Snackautomaten einzuschlagen. Das aber gelang ihnen nicht – die Sicherung des Automaten hielt den Hieben stand; das Gerät aber wurde dabei zerstört.

Die Polizei sucht nun Zeugen unter Telefon 0800 6 888 000.