Herne: Umwelt- und Familienfest rund ums Haus der Natur

Nach der Corona-Zwangspause meldet sich auch das Herner Umwelt- und Familienfest rund um die Biologische Station Östliches Ruhrgebiet zurück. Das ist am Sonntag, 25. September, geplant.

20 Verbände und Vereine werden sich ab 11 Uhr im und am Haus der Natur an der Vinckestraße 91 den Hernerinnen und Hernern präsentieren, Informationen anbieten sowie Möglichkeiten zum Ausprobieren und Mitmachen. Mit dabei ist diesmal Apfelexperte Götz Loos, der ab 12.30 Uhr Apfelsorten für die Besucherinnen und Besucher bestimmt. „In unseren Gärten schlummern so manche alte Schätzchen“, sagt der Pomologe. Er sei schon gespannt, welche Sorten er vorgesetzt bekommt. Mitgebracht werden sollten aber nicht nur die Frucht, sondern auch ein Zweig mit ein paar Blättern.

Pomologe Götz Loos wird beim Herner Umwelt- und Familienfest Apfelsorten bestimmen. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Darüber hinaus bekommen Besucherinnen und Besucher im BUND-Ökogarten Hinweise zum naturgerechten Gärtnern, zur artgerechten Hühnerhaltung und zur Imkerei. Der NABU lädt Kinder zum Malkurs ein, der ADFC codiert Fahrräder.

Diese Organisationen nehmen teil: Arbeitskreis Pilzkunde Ruhr, Biologische Station Östliches Ruhrgebiet, Bürgerinitiative Stadtwald, Bund für Umwelt und Naturschutz, Eine Welt Zentrum Herne, Entsorgung Herne, Imkerei, Landestierschutzverband NRW, Naturschutzbund NABU, Naturschutzzentrum Herne, Partnerschaft Ometepe, Pfotenglück, Tandandale Kongo, Tierpark Bochum, UNICEF, Verbraucherberatung Herne, Weltladen „Esperanza“, WEWOLE, Wildnis Welt Bochum.

