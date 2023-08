Herne: Umsonst und draußen - der Zeitplan fürs KAZ-Festival

Herne. Es beginnt mit der „schlechtesten Band der Stadt“ und endet mit den „Pestpocken“: der Zeitplan fürs heutige Festival KAZ Open Air in Herne.

Das Kulturell Alternative Zentrum lässt es wieder krachen: Um 13.50 Uhr beginnt am Samstag, 26. August, im Herner Skatepark Hibernia an der Koniner Straße das große Umsonst-und-draußen-Festival des Vereins. Acht Bands sind bei der 15. Auflage am Start. Und wie in den Vorjahren kommen vor allem die Fans härterer Klänge - Punk is not dead - auf ihre Kosten.

Sie spielen Punk-Gassenhauer und lassen mit Elvis auch schon mal Las Vegas hochleben: Die Herner Band Hel’s Rotten Meat (hier 2022 beim Stennert-Spektakulum) ist als einzige Herner Band beim 15. KAZ Open Air dabei. Foto: Lars-Oliver Christoph / FUNKE Foto Services

Und das ist der Zeitplan:

– 13.50 Uhr: Worst Band in Town (Punk aus Dortmund))

– 14.50 Uhr: Hel’s Rotten Meat (Punk-Cover aus Herne)

– 15.55 Uhr: Venturas (Skate-Punk aus Wermelskirchen)

– 17 Uhr: My Terror (Hardcore-Punk aus Düsseldorf)

– 18.05 Uhr: Molly Punch (Punk-Rock aus Köln)

– 19.15 Uhr: Pripjat (Thrash-Metal aus Köln)

– 20.35 Uhr: Pogendroblem (Punk aus Köln)

– 21.55 Uhr: Pestpocken (Deutschpunk aus Gießen)

Bereits um 11 Uhr startet im der Skate-Contest von Plan B. Infostände und kulinarische Angebote runden das Programm ab.

