Herne: Toy Ladenbau gehört zu den heimlichen Champions

Von der Schöpfkelle für Großküchen bis zum Backofen für Brötchen, vom Serviettenhalter bis zum Kassentisch samt Warenlaufband. Die Produktpalette in den Hallen an der Dorstener Straße ist riesig. Im Angebot hat sie: die Toy Ladenbau GmbH.

Das Unternehmen gehört in seiner Ausprägung in die Riege der heimlichen Champions in Herne. Der Name sagt es schon: Toy hat sich in der Lebensmittel- und Gastronomiebranche als Anbieter von Komplettlösungen einen Namen gemacht.

Ein Supermarkt war die Keimzelle des Unternehmens

Vielleicht hat der bisherige Unternehmenserfolg auch damit zu tun, dass es die Seite der Kunden - und deren Bedürfnisse - aus eigener Erfahrung bestens kennt. Ramazan Toy begann 1981 mit einem Supermarkt in Hattingen. Der entwickelte sich zum Lebensmittel-Großhandel, später baute Toy Kühlhäuser. Dann kamen Ladenauflösungen und der Weiterverkauf der Einrichtungen hinzu. 2009 zog der Betrieb nach Herne – passenderweise auf das frühere Gelände des Rewe-Zentrallagers direkt an der A42-Anschluss-Stelle. Dort gewann der Ladenbau immer stärker an Bedeutung.

Zahllose Produkte für den Lebensmittel- und Gastronomiebereich hat Toy in den Lagerhallen an der Dorstener Straße. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Soner Toy, stellvertretender Geschäftsführer, beschreibt die Philosophie so: „Wir verkaufen Ideen.“ Und von dieser Idee bis zur Schlüsselübergabe erledigt Toy alle Aufgaben. Vom Kiosk bis zum mehr als 1000 Quadratmeter großen Supermarkt. Dies beginne schon bei der Analyse des Standortes. So laute eine zentrale Frage: Ist er geeignet für einen Umbau? Manchmal laute die Antwort auch Nein, so Toy.

Mit einem gelungenen Umbau kann der Umsatz des Geschäfts steigen

Lautet sie Ja, kümmert sich das Unternehmen nicht nur um die komplette Inneneinrichtung – zu den firmeneigenen Gewerken gehören Tischlerei, Glaserei, Kühlraumproduktion, Fliesenlegerei oder Trockenbau -, sondern auch um Lichtwerbung, die Kundenführung durch die Gänge (ein wesentlicher Teil des Erfolgs) oder die Entwicklung eines Firmenlogos. Auch beim Ladenbau treibt die Digitalisierung die Entwicklung. Dank 4D-Planung könne der Kunde quasi schon am Bildschirm durch seinen neuen Laden gehen.

Lokales Unternehmen bildet Fachkräfte selbst aus Toy Ladenbau bildet regelmäßig aus. Dies sei nötig, weil das Firmenprofil so speziell sei und deshalb Fachkräfte am Markt kaum zu bekommen seien. Bei der Auswahl der Azubis gebe Toy auch Jugendlichen mit einem schwierigen Hintergrund eine Chance. Und habe damit durchaus Erfolg. Einige der Azubis hätten sich zu Leistungsträgern entwickelt.

Mit einem schlüssigen Ladenbaukonzept könnten Betreiber den Umsatz ihres Geschäfts um bis zu 30 Prozent steigern, so Toy. Deshalb ist er zuversichtlich, das Wachstum auch in Zukunft weiter vorantreiben zu können. Seit 2015 sei das Unternehmen jedes Jahr um zehn bis 15 Prozent gewachsen, im vergangenen Jahr habe der Umsatz bei rund 2,2 Millionen Euro gelegen. Die Zahl der Mitarbeiter liegt mittlerweile bei 18, die Räumlichkeiten sind von 1000 Quadratmeter auf 3650 angewachsen. Dass es stetig bergauf gehe, habe auch damit zu tun, dass die Zahl der Mitbewerber übersichtlich sei. Zwei bis drei gebe es bundesweit, so Toy. Etwa 80 Prozent seines Umsatzes mache die Firma in Deutschland, aber auch in der Schweiz, Schweden oder den Niederlanden gebe es inzwischen Kunden. Soner Toy: „Wir sind vielleicht nicht die preiswertesten, aber die Qualität steht bei uns ganz oben.“

Eigenmarken sollen in der Branche etabliert werden

Das Potenzial für die Zukunft sei groß. Der Grund: Gerade unabhängige Supermarktbetreiber, die nicht zu den Branchenriesen gehören, hätten einen erheblichen Nachholbedarf bei Einrichtung und Optik. Die Auftragsbücher seien gut gefüllt, „wir haben einen Vorlauf von vier Monaten“, sagt Toy im Gespräch mit der Herner WAZ-Redaktion.

Darüber hinaus will Toy Eigenmarken wie T-Metal oder T-Cooling am Markt etablieren. T-Metall steht beispielsweise für alles, was mit Regalen zu tun hat. Auch andere Ladenbauer sollen dann mit diesen Produkten beliefert werden. Und selbstverständlich bietet Toy zahllose Produkte - eben von der Schöpfkelle bis zum Brötchenbackofen. Vielleicht ist Toy Ladenbau irgendwann gar kein heimlicher Champion mehr.