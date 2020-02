Herne: TiV feiert mit „Frauenpension“ 15. Geburtstag

Herne. Seit 15 Jahren sorgt das „Theater im Volkshaus“ beim Publikum für gute Laune. Die neue Komödie „Frauenpension“ hat am 14. März Premiere.

Das Amateurtheater „Theater im Volkshaus/ TiV“ feiert in diesem Jahr sein 15-Jähriges Bestehen. Mehrere Tausend Zuschauerinnen und Zuschauer haben sich in dieser Zeit über die Komödien amüsiert. In diesem Jahr ist es „Frauenpension“ von Jennifer Hülser. Fünf Aufführungen sind ab dem 14. März bis zum 22. März im Volkshaus Röhlinghausen, Am Alten Hof 28, geplant.

Warum geht es? Cecilie und Henriette führen eine Kräuter-Frauen-Wellness- und Entspannungspension im schönen Röhlinghausen. Leider für die beiden weder entspannend noch ruhig, denn turbulente Gäste werden erwartet. Amalia, Anhängerin des „Holsterhauser Chic“, passt nicht so recht in die kleinbürgerliche Pension, und ein feucht fröhlicher Zwei-Frauen-Kegelclub aus dem Sauerland sorgt für Stimmung und Alkoholkonsum. Außerdem sucht die Polizei im Haus nach einer Heiratsschwindlerin und die gute Seele des Hauses, Erik, wurde schon länger nicht gesehen. Ist er nur vor den Gästen geflohen oder nicht mehr unter den Lebenden?

Intensive Teamarbeit bei den Proben

„In den vergangenen Monaten ist in intensiver Teamarbeit mit bewährten und neuen Schauspielerinnen ein tolles Stück entstanden und wir freuen uns sehr darauf, es im März endlich unserem treuen Publikum präsentieren zu dürfen“, so Rainer Gießmann, der mit „Frauenpension“ sein Regiedebüt beim TiV feiert. „Das Tolle am Theaterspielen ist es, in andere Rollen schlüpfen zu können und Menschen damit eine Freude zu bereiten“, sagt TiV-Urgestein Hilde Schmülling, die dieses Jahr die weibliche Hauptrolle spielt.

Premiere ist am Samstag, 14. März, um 19.30 Uhr, weitere Aufführungen folgen am 15. März, um 15 Uhr, Freitag, 20. März, um 19.30 Uhr, Samstag, 21. März, um 19.30 Uhr und Sonntag, 22. März, um 15 Uhr. Karten sind ab sofort auf theaterimvolkshaus.de, per Telefon unter 02325 33970 oder in der Vorverkaufsstelle Wiecorek Reisen, Edmund-Weber-Straße 195, zu bekommen.