Herne: Teil der Riemker Straße bis Herbst 2023 vollgesperrt

Herne. Die Riemker Straße in Herne wird wegen Brücken-Bauarbeiten bis nächstes Jahr gesperrt. Auch die Fuß- und Radwege sind zwischenzeitlich betroffen.

Teile der Riemker Straße in Herne werden in den kommenden Monaten gesperrt. Der Grund: zwei in die Jahre gekommene Brücken. Das teilt die Stadt Herne mit. Die Brücke an der Riemker Straße über den Hiberniagraben werde erneuert, die Brücke zwischen den Hausnummern 39 und 40 werde abgerissen und der Geländeeinschnitt verfüllt. Abschließend erfolge eine Erneuerung von Fahrbahn und Gehwegen. Für die Arbeiten sei eine Vollsperrung der Riemker Straße in diesem Bereich ab Dienstag, 29. November, für alle Verkehrsteilnehmer erforderlich, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Die Straße verläuft parallel zur A 43 zwischen Zurbrüggen und der Auffahrt Riemke.

Nachrichten aus Herne – Lesen Sie auch:

Die Arbeiten würden bis in den Herbst 2023 dauern. Eine entsprechende Umleitungsstrecke werde eingerichtet. Zwischenzeitlich seien auch Sperrungen des Fuß- und Radweges des Hiberniagrabens aus Sicherheitsgründen erforderlich.

Lesen Sie auch:Herner Brückensanierung wirft kritische Fragen auf

Die genauen Zeiten der Sperrungen gebe die Stadtverwaltung rechtzeitig bekannt, heißt es. Eine Umleitung werde ebenfalls ausgeschildert. „Der Fachbereich Tiefbau- und Verkehr und die Baufirma sind bemüht, die Beeinträchtigungen für die Anwohner so gering wie möglich zu halten“, heißt es abschließend.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel